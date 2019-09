Pensioni | il premier a Lecce rassicura sulla proroga Opzione donna

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Interessante confrontoriforma delleieri atra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Al centro della discussione che si è svolta a “Le giornate del lavoro” c'erano in particolare la Quota 100, la misura introdotta dal precedente governo giallo-verde che consente l’accesso al trattamentostico a 62 con 38 anni di contributi, e, la misura previdenziale che permette alle lavoratrici di accedere alla pensione anticipata a 58 anni se dipendenti e a 59 anni se autonome con un minimo di 35 anni di anzianità contributiva raggiunti entro e non oltre il 31 dicembre del 2018, la data fissata dall’ultimadella misura sperimentale., in legge di Bilancio 2020e conferma Quota 100 Un botta e risposta serrato quello andato in scena ieri atra il ...

ernesto_casara : RT @enricoparenti2: Giuseppe Conte, svolta storica: il premier alla festa della Cgil con Landini, più rosso di così non si può https://t.co… - enricoparenti2 : Giuseppe Conte, svolta storica: il premier alla festa della Cgil con Landini, più rosso di così non si può - carlokarl : RT @51fini: Giuseppe Conte, svolta storica: il premier alla festa della Cgil con Landini, più rosso di così non si può Dopo la festa romana… -