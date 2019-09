Calcio | FIFA Football Awards 2019 | Lionel Messi batte Cristiano Ronaldo e Virgil van Dijk!

Fifa 20 : come funziona il Calcio da strada : (Foto: EA) Ritorna il calcio da strada su Fifa 20 con la modalità chiamata Volta che va a riprendere i fasti della precedente nota come Street che aveva davvero furoreggiato soprattutto nel decennio scorso. come funziona e quali saranno le sue caratteristiche? Se all’epoca era Ronaldinho il giocatore immagine, l’uomo copertina del 2020 sarà un altro brasiliano: il 19enne Vinicius Jr. talento pronto a esplodere tra le file del Real ...

Prime recensioni di FIFA 20 : scopriamo i voti del nuovo Calcio EA : Parlare di recensioni di FIFA 20 a così tanti giorni dall'uscita potrebbe sembrare prematuro ad un primo colpo d'occhio. La realtà è però ben diversa. Non solo perché la prossima incarnazione della celebre saga calcistica di EA Sports e Electronic Arts è inevitabilmente attesissima da tutti gli appassionati, ma anche e soprattutto perché proprio nella giornata di oggi, 19 settembre 2019, la rete sta iniziando a "vomitare" i primi voti per ...

As : “Platini sta per tornare al Calcio - Uefa e Fifa sospettano che vada all’Eca con Agnelli” : La notizia è del quotidiano spagnolo Diario As. Scrive che il 7 ottobre scade l’inibizione per Michel Platini. All’epoca Platini era presidente della Uefa e aveva già annunciato la sua candidatura alla Fifa. All’epoca venne sollevato dall’incarico da Gianni Infantino oggi presidente Fifa, i rapporti tra i due sono rotti. As riporta la confidenza di un amico di Platini, amico definito grande tifoso della Juventus: Platini ...

FIFA 20 o PES 2020 - qual è il miglior videogioco di Calcio dell'anno? : Chi ama i videogiochi di calcio sa che è sempre la stessa storia: da 20 anni a questa parte il mese di settembre parte la sfida tra FIFA 20 e PES 2020 per decidere quale sia il gioco migliore da acquistare. Tradizione e realismo contro arcade e potenza: storicamente due modi diversi di concepire il calcio, che da anni cercano di rincorrersi arrivando perfino a contaminarsi a vicenda. Se finora i titoli di Electonic Arts e Konami hanno ...

Fifa 20 : video gameplay Piemonte Calcio – Barcellona by La5ty : Ha preso il via a Colonia, in Germania, il Gamescom 2019, appuntamento annuale con una delle fiere dedicate ai videogames più importanti del mondo. Fra i titoli presenti c’è naturalmente Fifa 20! Gli EA Game Changers, volti noti della community di Fifa, stanno in queste ore provando il gioco, con la possibilità di trasmettere in […] L'articolo Fifa 20: video gameplay Piemonte Calcio – Barcellona by La5ty proviene da I Migliori ...

Juve - svelate maglia e logo del Piemonte Calcio in Fifa 20 : Come ormai noto, la Juventus non sarà ritratta in modo ufficiale su Fifa 20, il videogioco calcistico di Ea Sports. La conclusione della partnership tra Ea Sports e la Juventus (e la conseguente nuova partnership dei bianconeri con Konami per PES 2020) avrà infatti un effetto diretto: i bianconeri si chiameranno Piemonte Calcio in Fifa […] L'articolo Juve, svelate maglia e logo del Piemonte Calcio in Fifa 20 è stato realizzato da Calcio e ...

FIFA 20 : ecco le prime immagini del logo - le maglie e i volti della Juventus (Piemonte Calcio) : Sono apparse in rete le prime immagini delle divise, del logo e dei volti di alcuni giocatori del Piemonte Calcio, la squadra fittizia che quest'anno rappresenterà la Juventus in FIFA 20.Come probabilmente saprete già, quest'anno la Juventus ha firmato un accordo esclusivo con Konami, grazie alla quale sarà presente in forma ufficiale solo in PES 2020. I giocatori di FIFA invece si dovranno accontentare di una versione alternativa, non ...

Calcio femminile - la CT Milena Bertolini candidata al “Best FIFA Awards” : Dopo l’ottimo campionato del mondo di Calcio femminile di Francia nel quale ha condotto l’Italia fino ai quarti di finale, proseguono gli attestati per la nostra CT Milena Bertolini. La 53enne nativa di Correggio, infatti, è stata inserita nella lista dei 10 allenatori di una squadra femminile in lizza per aggiudicarsi l’ambito “The Best FIFA Football Awards 2019” che verrà assegnato nella giornata del 23 settembre ...

Calcio - Cristiano Ronaldo e Matthijs De Ligt nella lista dei dieci candidati al Best FIFA Player 2019 : La FIFA ha comunicato nel pomeriggio odierno la lista dei dieci giocatori in lizza per il premio Best FIFA Player 2019, dedicato a colui che si è maggiormente distinto nel corso dell’ultima stagione calcistica, la cui cerimonia si svolgerà il 23 settembre durante il Gala in programma alla Scala di Milano. Nonostante l’assenza dei giocatori italiani, diventata purtroppo un’abitudine nelle ultime edizioni, la Serie A sarà ...