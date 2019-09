Tragedia alla festa del volontariato | ?esplode petardo | grave 23enne

Tragedia nel Torinese - auto in fiamme : morti padre e figlia di 6 anni davanti alla mamma : I due intrappolati in una Mini che ha preso fuoco dopo essere stata tamponata. La donna, che era a bordo di un'altra auto, ha assistito al violento scontro cercando inutilmente di salvare la vita di marito e figlia dal rogo: è sotto shock

Tragedia nel Torinese - auto in fiamme : morti padre e figlia di 6 anni davanti alla mamma : I due intrappolati in una Mini che ha preso fuoco dopo essere stata tamponata. La donna, che era a bordo di un'altra auto, ha assistito al violento scontro cercando inutilmente di salvare la vita di marito e figlia dal rogo: è sotto shock

Lecce - Tragedia a Tricase : anziano paziente si getta dalla tromba delle scale - morto : Un assurdo fatto di cronaca si è verificato questa mattina presto all'ospedale "Cardinale Giovanni Panico" di Tricase, nel Leccese, dove un anziano di 84 anni, ricoverato nello stesso nosocomio poiché doveva subire un intervento chirurgico, si è improvvisamente gettato dalla tromba delle scale che si trovano all'interno della struttura. I motivi del folle gesto dell'uomo sono ancora tutti da appurare, anche se si ipotizza che potesse aver avuto ...

La vedova di Chester Benington annuncia il suo fidanzamento - Talinda : “Si sopravvive alla Tragedia” : Talinda, vedova di Chester Bennington, ha annunciato il suo fidanzamento. Ha condiviso la notizia con un messaggio postato su Twitter in cui racconta di avere ritrovato l’amore dopo la tragedia e che continuerà a onorare la memoria dell’artista morto suicida: “A quanti siano sopravvissuti a una vittima di suicidio, sappiate che potete essere di nuovo felici”.Continua a leggere

Tragedia alla festa di Cuéllar - spettatore incornato e ucciso da un toro in Spagna : Un uomo di 62 anni è morto dopo essere stato incornato da un toro nell'ultimo giorno della festa degli "Encierros" di Cuéllar, nel centro della Spagna. Lo riporta il canale Rtve. La vittima è un 62enne semplice spettatore dell'evento che si era posizionato sopra un muro per assistere al passaggio del toro durante L'Encierro. L'animale però si è avvicinato al muro diverse persone prese dalla paura sono cadute di sotto tra cui lo stesso 62enne ...

Nuova Tragedia al largo della Libia. E il governo dice no alla nave ong Eleonore : Il Mar Mediterraneo torna ad essere teatro di morte. Sono circa 40 le persone disperse dopo il naufragio di stanotte avvenuto a nove miglia al largo delle coste libiche di Khoms, 5 i corpi recuperati dalla Guardia costiera, secondo quanto riferisce all'Agi il portavoce l'ammiraglio Ayoub Qassem. "All'arrivo della motovedetta - ha spiegato - diverse persone erano già in acqua. Con la collaborazione di alcuni pescatori della zona, sono stati ...

Tragedia fuori dalla discoteca - giovane accoltellato durante una rissa : è morto : Un ragazzo, di cui non è ancora nota l'identità, è stato ucciso nella notte tra domenica e elunedì nei pressi di una...

Tre anni dal terribile terremoto di Amatrice : il racconto di quella notte e gli eventi sismici che portarono in pochi mesi alla Tragedia di Rigopiano : Sono stati quasi trecento i morti. Trecento persone che, al caldo dei loro letti, cullati dal tepore estivo, dormivano sicuri nelle proprie abitazioni. Accadeva esattamente tre anni fa, ad Amatrice, dove alle 3:36 di notte del 24 agosto 2016, la terra ha tremato ad Amatrice e non solo, con una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L’epicentro è stato ...

Un anno dalla Tragedia del Raganello : la commemorazione delle 10 vittime dell’inferno di fango : È trascorso esattamente un anno dal 20 agosto 2018, quando 10 persone morirono al Raganello, in provincia di Cosenza e nel territorio del Parco nazionale del Pollino, in Calabria: il torrente che scorre tra le gole ingrossato dalla pioggia travolse due gruppi di escursionisti che stavano facendo rafting, provocando una strage. Previste per oggi una preghiera e una fiaccolata a Civita per non dimenticare le vittime.Continua a leggere

Migranti - Alarm Phone : “Naufragio davanti alla Libia. Barca capovolta con oltre 100 persone a bordo. Temiamo ennesima Tragedia” : Un nuovo possibile naufragio che coinvolge oltre cento persone davanti alle coste della Libia. A lanciare l’allarme è stato il servizio di supporto a coloro che si trovano in difficoltà nel Mediterraneo nel tentativo di arrivare in Europa, Alarm Phone, che su Twitter parla di un’imBarcazione capovolta a largo delle coste libiche: “Naufragio nel Mediterraneo? Ieri un pescatore ci ha detto che una Barca si è capovolta al largo ...

Giovane madre dopo aver partorito viene trasportata in barella dalla sala operatoria alla sua stanza - l’ascensore impazzisce e avviene una Tragedia assurda : Una donna di 25 anni Rocio Cortès Nunez di Dos Hermanas, una piccola cittadina vicina a Siviglia era felicissima di aver partorito la terza figlia. La madre e la figlia stavano benissimo, nessuna complicazione durante il parto. La piccola era la terza figlia di Rocio già madre di bimbe di tre e quattro anni. La donna non si sarebbe mai aspettata di fare una fine orribile. La Giovane mamma è stata tranciata in due dall’ascensore, ...

Un anno dal crollo del Ponte Morandi : i terribili racconti di 7 persone colpite da vicino dalla Tragedia [GALLERY] : È passato un anno da quando a Genova è crollato il Ponte Morandi, mentre auto e camion lo stavano percorrendo. Decine di persone sono precipitate giù, cadendo per 45 metri. 43 le vittime della tragedia. Oggi, Genova si è fermata per ricordare le 43 vite spezzate dal crollo. In questo articolo, la storia e i racconti di 7 persone colpite da vicino dai terribili eventi del 14 agosto 2018. Emmanuel ed Henry Diaz Emmanuel Diaz Il giorno prima del ...

Ponte Morandi - il ricordo di Genoa e Sampdoria ad un anno dalla Tragedia : Un anno fa, il crollo del Ponte Morandi. Oggi, le due squadre di calcio di Genova ricordano le vittime di quella tragedia attraverso un pensiero sui propri siti ufficiali. “Genova non dimentica. A un anno dal crollo di Ponte Morandi – scrive la Sampdoria – il presidente Massimo Ferrero e tutta l’U.C. Sampdoria si stringono ancora una volta alle famiglie delle 43 vittime della tragedia“. “E’ il ...

Crollo Ponte Morandi : l’ad di Atlantia indagato per la Tragedia alla commemorazione delle vittime : Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Atlantia, ha preso parte alla commemorazione ufficiale delle 43 vittime del Crollo del Ponte Morandi di Genova, andandosene poco prima dell'inizio della messa.Continua a leggere