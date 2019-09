Napoli | la beffa della tv pirata | due giorni dopo la maxi retata è tornato il «pezzotto»

Emozioni - 7 gol e spettacolo : questa Serie A sembra la Premier League! La Juventus beffa il Napoli allo scadere in una gara da batticuore : La Juventus batte il Napoli 4-3 nell’anticipo del sabato della seconda giornata di Serie A: partita ricca di gol ed Emozioni, con un finale da batticuore e tanto divertimento Se siete rimasti a casa a vedere Juventus-Napoli, nonostante sia sabato sera, probabilmente avete fatto la scelta giusta! L’anticipo della seconda giornata di Serie A ha regalato tante Emozioni e grande spettacolo per tutti i 90 minuti, recupero compreso, ...

CLAMOROSO – Llorente - l’agente nella sede dell’Inter! Napoli beffato? : Fernando Llorente potrebbe andare all’Inter: il procuratore è uscito qualche minuto fa dalla sede dei nerazzurri Il mercato dell’Inter potrebbe non fermarsi all’acquisto di Sanchez (in queste ore arrivato in città). nella sede del club nerazzurro, infatti, è stato avvistato Frank Trimboli, procuratore di Fernando Llorente, calciatore attualmente svincolato e gradito a Conte. Ricordiamo che Llorente negli ultimi giorni è ...

Napoli - la beffa dei kayak alla Gaiola : scattano le denunce - noleggiatori in rivolta : kayak e Gaiola, un binomio che torna a far parlare. Dopo l'allarme frane per i «4 chilometri di costa a rischio» - lanciato dal Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus a inizio...

La beffa del bengalese aggredito a Napoli da una baby gang. All'ospedale gli rubano il telefono : A Roton Kalak - trentanovenne bengalese ricoverato al Cardarelli di Napoli dopo essere stato aggredito da una baby gang - hanno rubato il telefono, l’unico modo dell’uomo per mettersi in contatto con la famiglia. L’episodio deplorevole è avvenuto tre giorni fa e lo riporta Il Mattino. Secondo quanto scrive il quotidiano, il furto è avvenuto tra le 14 e le 20 nel reparto dell’Unità operativa ...

Gazzetta : La beffa di Pèpé colpa anche di qualche ingenuità del Napoli : Non c’è l’ufficialità, ma ci sono le immagini di Pépé a casa Arsenal che lasciano sicuramente tanta amarezza in questo momento. Il Napoli ci ha provato, ci ha creduto, ma è rimasto beffato. Appena una settimana fa, ricorda Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport, sembrava fatta quando i procuratori del calciatore sono atterrati a Dimaro per un summit con la dirigenza napoletana. Poi gli incastri non ci sono stati e ...