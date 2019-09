Juventus | Lippi richiama Sarri | “Non basta la bellezza | serve vincere”

Fonte : juvedipendenza

(Di domenica 22 settembre 2019)– Tre punti ieri per la, vittoriosa per 2-1 contro il Verona, nonostante, come dichiarato dal tecnico, sia una squadra ancora ‘in costruzione’. Bianconeri che dal punto di vista del gioco procedono tra alti e bassi, il tecnico toscano cerca ancora la migliore amalgama.a tutto tondo Un suggerimento gli arriva da un grande ex, Marcello, che al Salone Nautico di Genova, come riportato da ‘Tuttosport’, ha dichiarato: “Lanel calcio non, mi auguro una Juve vincente. Senza la vittoria, essere belli non. Leggi anche: Neymar, incredibile retroscena: svelata l’offerta bianconeraha bisogno di tempo e pazienza, insegue un gioco diverso, l’importante sarà entrare nelle 3 o 4 che si giocheranno la Champions. Lo scudetto? Non è mai scontato, Napoli e Inter possono dire ...

