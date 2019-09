Cori razzisti contro Dalbert | partita sospesa 3 minuti Infantino | «Situazione grave»

Serie A - Cori razzisti contro Dalbert : Atalanta-Fiorentina interrotta per tre minuti. Infantino : “In Italia la situazione non è migliorata” : Ter minuti di stop perché dagli spalti arrivavano cori razzisti. È stata interrotta per la sfida tra Atalanta e Fiorentina, valida per il quarto turno di Serie A, che si è disputata allo stadio Tardini di Parma. Lo stop è stato deciso dall’arbitro Daniele Orsato alla mezz’ora del primo tempo, dopo che il giocatore dei viola Dalbert ha riferito di aver udito dei cori razzisti dai tifosi dell’Atalanta. Dopo l’annuncio di rito dello speaker ...

Cori razzisti a Kessié : nessuna sanzione per i tifosi del Verona : Fa discutere la decisione del Giudice Sportivo di non sanzionare l’Hellas Verona per i Cori razzisti della curva scaligera all’indirizzo di Franck Kessié nella terza giornata di campionato. La curva del club veneto aveva preso di mira il giocatore con dei ‘buu’ poco prima del fischio finale dell’arbitro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, alcuni tesserati del Milan avrebbero sollecitato uno degli ispettori ...

La Lega Serie A non punirà il Cagliari per i Cori razzisti a Romelu Lukaku : La Lega Serie A non prenderà provvedimenti nei confronti del Cagliari Calcio per i cori razzisti rivolti dal suo pubblico al centravanti dell’Inter Romelu Lukaku nella seconda giornata di campionato. Nel comunicato ufficiale pubblicato martedì sul sito della Lega, il

Juve - in manette 12 capi ultrà : estorsioni e violenze. Ricattavano il club : «I biglietti o cantiamo Cori razzisti» : Estorsione, autoriciclaggio, violenza privata, vendita illegale di biglietti. Una vera e propria associazione a delinquere, gestita dalle frange ultrà della Juventus. Nel mirino della procura...

Cori razzisti a Kessie - il Milan ‘smentisce’ il Verona : il comunicato ufficiale dei rossoneri : ”Vogliamo ringraziare tutti, le societa’ e i tifosi che hanno mostrato il loro supporto a Franck Kessie. Attraverso tutta la nostra storia, abbiamo sempre onorato i valori dello sport. Per questo condanniamo, ancora una volta, tutte le forme di razzismo o discriminazione: il calcio non dovrebbe dividere ma unire le persone”. E’ il messaggio apparso sui profili social del Milan, secondo quanto raccolto a bordo campo ...

Juventus - arrestati 12 capi ultrà. Minacciavano la società : «I biglietti - o cantiamo Cori razzisti». Agnelli : «Costretti ad aderire alle richieste» : Estorsione, autoriciclaggio, violenza privata, vendita illegale di biglietti. Una vera e propria associazione a delinquere, gestita dalle frange ultrà della Juventus. Nel mirino della procura...

Calcio - l’Hellas Verona smentisce i Cori razzisti : “Fischi riservati alla gestione arbitrale del match contro il Milan” : E’ arrivata una secca smentita da parte dell’Hellas Verona, relativamente alla questione “coro razzisti” nel corso del match del campionato di Calcio di Serie A tra la formazione scaligera e il Milan al “Bentegodi“. La partita sul rettangolo verde veneto è stata infatti accompagnata da diverse “rimostranze” dei supporters nei confronti di chi era in campo. A detta di alcuni dei presenti i giocatori ...