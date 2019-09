Bari | esonerato Cornacchini | i nomi per il sostituto

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2019) Il ko contro il Francavilla costa caro all’allenatore. Momento difficile per ilche ha iniziato in modo negativo il campionato nonostante una rosa costruita per vincere. Nelle ultime ore ilha comunicato l’esonero: “SSCcomunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra il Sig. Giovannie il suo secondo Tommaso Marolda. La Società ringrazia misterper l’impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, con il grande obiettivo del ritorno tra i professionisti del Club biancorosso centrato nella passata stagione. A mistere mister Marolda l’augurio di un futuro denso di soddisfazioni umane e professionali”. Per ilsono quelli dell’ex Benevento Baroni e di Castori, quest’ultimo però ai microfoni di CalcioWeb aveva negato ogni ...

