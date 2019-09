LIVE Volley - Europei 2019 in DIRETTA : risultati ottavi di finale in tempo reale. Germania - Russia e Serbia ai quarti - Olanda eliminata - tocca alla Francia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:54 Nel frattempo sta per iniziare Polonia-Spagna. 19:52 Francia-FINLANDIA 25-16: la Francia passeggia sulla Finlandia, non sarebbe strano vedere qualche cambio di coach Tillie già nel secondo set. 19.51 Francia-FINLANDIA 24-15: mani-out dell’opposto francese. 19:50 Francia-FINLANDIA 22:14: show di Earvin, sta mettendo a terra di tutto. 19:49 Francia-FINLANDIA 21-14: stampatona di ...

19:16 La Francia punta al suo secondo titolo europeo dopo quello del 2015. 19:12 Francia e Finlandia si scontreranno per l'ottava volta nel campionato europeo, con i "Galletti" che hanno vinto cinque dei precedenti sette incontri. 19:06 L'appuntamento è alle 19:30 con Francia-Finlandia. 19:03 Serbia-REPUBBLICA CECA 25-18: la Serbia raggiunge Germania e Russia ai quarti ...

LIVE Volley - Europei 2019 in DIRETTA : risultati ottavi di finale in tempo reale. Germania e Russia ai quarti - Olanda eliminata - tocca alla Serbia 18:49 Russia-GRECIA 25-16: i Campioni d'Europa passano il turno e raggiungono i quarti di finale. 18:47 Serbia-REPUBBLICA CECA 9-6: i serbi stanno attaccando con un 44% di squadra, 37% per i cechi. 18:46 Russia-GRECIA 22-14: russi a tre punti dai quarti di finale. 18:44 Serbia-REPUBBLICA CECA 5-4: muro di Podrascanin, anche lui conoscenza del nostro Campionato. 18:42 Russia-GRECIA 19-10: ...

LIVE Volley - Europei 2019 in DIRETTA : risultati ottavi di finale in tempo reale. Germania avanti sull'Olanda - tocca a Russia e Serbia 17:53 Serbia-REPUBBLICA CECA 22-19. servizio vincente anche per Lisinac, è il secondo della sua partita. 17:52 Russia-GRECIA 21-15: i russi si stanno divertendo al servizio,ancora un ace, questa volta di Iakolev. 17:51 OLANDA-Germania 8-6: arriva il primo break del quarto parziale. 17:50 Serbia-REPUBBLICA CECA 19-15: il muro di Sedlacek non è ben indirizzato, tutto facile per gli slavi. 17:49 ...

LIVE Volley - Europei 2019 in DIRETTA : risultati ottavi id finale in tempo reale. Germania avanti sull'Olanda - tocca a Russia e Serbia 17:30 OALNDA-Germania 23-24: situazione assurda, match-point per la Germania, Grozer sta facendo malissimo al servizio. 17:29 OLANDA-Germania 23-23: incredibile, i tedeschi impattano! 17:28 OLANDA-Germania 23-22: time-out per coach Roberto Piazza. 17:27 OLANDA-Germania 23-21: Nimir porta i Paesi Bassi a due punti dal set. 17:26 Nel frattempo stanno per iniziare Russia-Grecia e ...

LIVE Volley - Europei 2019 in DIRETTA : risultati ottavi id finale in tempo reale. Tocca a Olanda-Germania 15:57 Olanda-Germania 0-0: è il momento degli inni nazionali, si parte con quello tedesco, per poi passare a quello olandese. 15:55 E' tutto pronto ad Apeldoorn, l'Olanda potrà contare sul pubblico di casa, che conoscendo i tifosi Orange, sarà molto caloroso. 15:52 Francia, Russia, Serbia, Polonia e Belgio non dovrebbero avere problemi nel superare le proprie avversarie, che dal ...

LIVE Volley - Europei 2019 in DIRETTA : il sabato degli ottavi di finale! Risultati in tempo reale La presentazione degli ottavi di finale Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2019 di Volley maschile, oggi sabato 21 settembre si disputano gli ottavi di finale della rassegna continentale ad eccezione di Italia-Turchia che andrà in scena domani. Si preannuncia una giornata molto intensa e appassionante anche se diversi incontri sono sulla carta molto squilibrati vista la ...

LIVE Italia-Francia 1-3 volley - Europei 2019 in DIRETTA : sconfitta indolore per gli azzurri 22.44 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 22.43 Ora gli azzurri avranno tre giorni di riposo, poi da domenica 22 fino (si spera) a domenica 29 si giocheranno tutto nelle sfide da dentro o fuori. 22.42 Per l'Italia 21 punti di Zaytsev e 16 di Juantorena. La Francia ha giganteggiato a muro, 15-10 nei confronti degli azzurri. 22.39 Amici di OA ...

LIVE Italia-Francia 1-2 volley - Europei 2019 in DIRETTA : 8-9 - tanti errori di Lanza 14-13 Muro di Candellaro su Chinenyeze. 13-13 Errore in battuta di Patry. 12-13 Murato Lanza, è entrato malissimo in partita. Peggio di Antonov. Ci sarebbe il giovane Lavia in panchina… 12-12 Fuori il servizio dell'italo-cubano. 12-11 Bella battuta di Juantorena, Tillie attacca fuori. 11-11 Diagonale di Juantorena, l'Italia prova a rimanere aggrappata alla partita. 10-11 ...

LIVE Italia-Francia 1-2 volley - Europei 2019 in DIRETTA : gli azzurri si spengono sul più bello 1-1 Sbaglia la battuta anche Candellaro. 1-0 In rete la battuta di Brizard. 22.07 33% in attacco per Candellaro, 25% per Piano. I centrali francesi rispondo con 60% (Le Goff) e Chinenyeze (mostruoso 80% e 11 punti). La differenza sta tutta qui. Giannelli non può variare il gioco come vorrebbe. Juantorena e Zaytsev stanno vivendo una discreta serata, ma non super. E senza di loro è ...

LIVE Italia-Francia 1-1 volley - Europei 2019 in DIRETTA : 17-15 - azzurri scatenati 17-18 Esce l'attacco di Zaytsev. Black-out azzurro, parziale di 0-3 della Francia. Time-out Blengini. 17-17 Murato Antonov, tutto da rifare. 17-16 A centro rete la battuta di Zaytsev. 17-15 ZAYTSEEEEEEEEEEEVVV!!! Scambio spettacolare, lo Zar piega le mani del muro! Time-out Francia. 16-15 Boyer serve forte, free ball per la Francia, Tillie attacca fuori. 15-15 Primo tempo di ...

LIVE Italia-Francia 1-1 volley - Europei 2019 in DIRETTA : 7-8 - partita punto a punto 14-13 In rete il servizio di Ngapeth. 13-13 Missile in diagonale di Boyer. 13-12 Esce l'attacco di Ngapeth. 12-12 Diagonale di Juantorena. 11-12 Zaytsev difeso, contrattacco di Ngapeth. partita entusiasmante, con continui avvicendamenti nel punteggio. 11-11 Diagonale strettissimo di Ngapeth. 11-10 MURO DI PIANO SU NGAPETH! Sorpasso azzurro! 10-10 Boyer attacca sull'asta. 9-10 ...

LIVE Italia-Francia 1-1 volley - Europei 2019 in DIRETTA : pareggio degli azzurri! 25-22 ACEEEEEEEEEEEEEEEE!! JUANTORENAAAAAAAAAAAA!!! pareggio! Italia-Francia 1-1! E' una battaglia! 24-22 Diagonale di Juantorena all'incrocio delle righe. 23-22 La moviola dà ragione alla Francia, c'è un'invasione di Juantorena. L'Italia era avanti 16-9 in questo set. 24-21 Grande mani fuori di Juantorena. Richiesta di moviola della Francia. 23-21 Primo tempo di ...

LIVE Italia-Francia 0-1 volley - Europei 2019 in DIRETTA : 16-9 - che reazione degli azzurri! 19-16 Difesa la pipe di Juantorena, poi contrattacco in diagonale di Boyer. La Francia è vicina. 19-15 Come ieri con la Bulgaria, Nelli entra e sbaglia il servizio. Entra Nelli per la battuta. 19-14 Mani fuori di Antonov, che sta attaccando davvero senza paura. 18-14 Primo tempo di Chinenyeze. 18-13 Pipe di Antonov. 17-13 Altra grande sassata di Rossard, poi primo tempo di Chinenyeze. Time-out ...