Italia viva | sondaggio Pagnoncelli | è al 4 | 4% | solo per 1 su 4 Renzi ha fatto bene

Sondaggio | Renzi - Italia viva è al 4 - 4%. Per un italiano su 4 ha fatto bene a lasciare il Pd : La rilevazione Ipsos dopo la scissione: la nuova formazione pesca i due terzi dei suoi voti dal Pd. Il 62% degli elettori dem è contento per l’addio di Renzi

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Settembre : “Italia Viva” mica tanto. Renzi e i mille comitati fantasma : Il dossier – Un partito fantasma comitati di Matteo più morti che vivi: risponde uno su 4 Il Fatto ne ha contattati 40: link che rimandano a studi legali, nessuna possibilità di interagire di Valentina Celi Il Centro dilettevole di Marco Travaglio La tentazione di accostare Italia Viva al Psdi di Nicolazzi era fortissima: sia in omaggio a Fortebraccio, sia perché Teresa Bellanova nei panni di Vincenza Bono Parrino con le sue ...

"L'orizzonte europeo di Italia viva è En marche" : “Italia viva avrà un rapporto molto stretto con la Republique en marche. Ci stiamo già lavorando da tempo: il movimento di Macron è l’interlocutore naturale del nuovo movimento di Renzi”. Ieri Sandro Gozi si è dimesso dalla direzione del Pd per seguire Matteo Renzi nella nuova avventura politica. Consulente del governo francese per gli Affari europei, eletto all’Europarlamento nelle liste di En ...

**Italia viva : Conzatti - ‘Salvini tutto chiacchiere senza distintivo’** : Roma, 20 set. (AdnKronos) – “L’ex ministro dell’interno, quello che in costume da bagno, tra un mojito e un’estrema unzione, chiedeva pieni poteri, è l’incarnazione del pericolo contro cui i nostri padri costituenti hanno previsto che ogni membro del Parlamento eserciti le proprie funzioni senza vincolo di mandato”. Lo dichiara Donatella Conzatti, senatrice di Italia Viva.“Ci fa paura il ...

Sondaggi elettorali - Italia viva di Renzi al 5% : mangia voti al Pd che crolla al 17 - 6% : La nascita di Italia Viva porta via voti al Partito Democratico: nel Sondaggio realizzato da Euromedia Research il partito di Matteo Renzi conquista il 5% dei voti e fa crollare i dem al 17,6% dei consensi, venendo scavalcati anche dal Movimento 5 Stelle. Inoltre, secondo il 55% degli Italiani il partito di Renzi è destinato a fallire.Continua a leggere

Sondaggi - Italia viva parte bene : l'effetto della mossa di Renzi sul consenso degli altri partiti : Secondo Demopolis la forza politica nata dalla scissione del Pd vale il 5,2%. Tonfo dei dem che perdono quasi tre punti in...

Renzi : "Italia viva non staccherà spina al governo" : Italia Viva staccherà la spina al governo Conte 2? Lo pensano diversi osservatori, che non si spiegano altrimenti la scelta “tempistica” da parte di Matteo Renzi, che è uscito dal Partito Democratico fondando un suo partito. I bene informati sostengono che lo stesso premier Giuseppe Conte sia rimasto spiazzato da questa decisione, proprio perché Renzi è stato uno dei fautori dell’accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per la ...

Prodi : "Italia Viva? Ha scadenza ravvicinata" : Romano Prodi è stato spesso chiamato in causa dai giornalisti in questi ultimi mesi e anche oggi c'è una sua intervista che sta facendo molto parlare, rilasciata a Repubblica. Sono i suoi primi commenti sulla mossa di Matteo Renzi di uscire dal PD e fondare Italia Viva. Prodi ha detto che è stata una scelta "prevedibile, ma inspiegabile nei tempi". In effetti era praticamente da anni che si parlava della possibilità che Renzi uscisse dal ...

Boschi : "Italia viva non sarà un partitino. Grazie a noi il governo avrà più parlamentari - non meno" : Maria Elena Boschi ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della sua nuova avventura al seguito di Matteo Renzi in Italia Viva. L'ex ministra ha spiegato prima di tutto che il nuovo partito non indebolirà il governo Conte bis, ma semmai lo rafforzerà, e non rinvigorirà Matteo Salvini:"Grazie a Italia Viva il governo avrà più parlamentari, non meno. Quanto a Salvini, noi siamo quelli che lo hanno messo nell’angolo, ...

Maria Elena Boschi - attacco a Casaleggio e messaggio al governo : "Chi entrerà in Italia Viva" : Si fa sentire, Maria Elena Boschi, tornata al centro - almeno per ora - della cronaca politica. Sarà lei infatti uno dei volti di punta di Italia Viva, la nuova creatura politica di Matteo Renzi nata dopo l'addio al Pd. La fu sottosegretaria, intervistata dal Corriere della Sera, prima prova a rassi

Italia viva - Boschi : “Non siamo un partitino - davanti a noi c’è una prateria” : Maria Elena Boschi parla di Italia Viva e si dice certa che la nuova formazione politica di Matteo Renzi può riscuotere un grande successo: "Penso che Italia Viva non sarà un partitino. Ma che ve ne fosse bisogno non c’è dubbio: c’è una prateria intera per chi non vuole seguire gli estremismi di Salvini, fondare la società solo sull’assistenzialismo o diventare socio della Casaleggio".Continua a leggere

"Italia viva ha una scadenza breve - come lo yogurt". Prodi boccia Renzi : Italia Viva? "Bellissimo nome. Un mio amico lo propose per uno yogurt forse per via dei fermenti vivi. Il problema è che lo yogurt ha una scadenza ravvicinata e questo per un partito può essere un problema". Cosi' l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, in un'intervista a Repubblica, commenta la nascita del nuovo partito di Matteo Renzi. E' un caso di personalismo? "Il personalismo si fa strada in tutti i partiti ed è una ...

