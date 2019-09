Renzi | Italia Viva non staccherà spina al governo

Prodi critica Renzi : “Italia Viva è come yogurt - partiti personali funzionano solo la prima volta” : "Attenzione che i partiti personali funzionano la prima volta. Ripeterli crea problemi": questo è l'avvertimento lanciato da Romano Prodi a Matteo Renzi. L'ex presidente del Consiglio non risparmia critiche a Italia Viva: "Bellissimo nome. Un mio amico lo propose per uno yogurt forse per via dei fermenti vivi. Il problema è che lo yogurt ha una scadenza ravvicinata".Continua a leggere

"Italia Viva ha una scadenza breve - come lo yogurt". Prodi boccia Renzi : Italia Viva? "Bellissimo nome. Un mio amico lo propose per uno yogurt forse per via dei fermenti vivi. Il problema è che lo yogurt ha una scadenza ravvicinata e questo per un partito può essere un problema". Cosi' l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, in un'intervista a Repubblica, commenta la nascita del nuovo partito di Matteo Renzi. E' un caso di personalismo? "Il personalismo si fa strada in tutti i partiti ed è una ...

"Italia Viva? Bel nome - sembra uno yogurt" : Prodi si burla di Renzi : "Il problema è che lo yogurt ha una scadenza ravvicinata e questo per un partito può essere un problema" commenta l'ex...

Prodi : “Italia Viva di Renzi somiglia a uno yogurt che ha scadenza ravvicinata. Pd abbia un punto nell’agenda : lotta all’evasione fiscale” : I partiti di un “uomo solo” sono una “tragedia”, compreso quello di Matteo Renzi, Italia Viva. “Bellissimo nome. Un mio amico lo propose per uno yogurt forse per i fermenti vivi. Il problema è che lo yogurt ha una scadenza ravvicinata e questo per un partito può essere un problema”. Anche perché i partiti personali “funzionano la prima volta” e “ripeterli crea problemi”. Romano Prodi ...

Prodi : “Italia Viva di Renzi somiglia a uno yogurt - che ha scadenza ravvicinata. Pd abbia un punto nell’agenda : lotta all’evasione fiscale” : I partiti di un “uomo solo” sono una “tragedia”, compreso quello di Matteo Renzi, Italia Viva. “Bellissimo nome. Un mio amico lo propose per uno yogurt forse per i fermenti vivi. Il problema è che lo yogurt ha una scadenza ravvicinata e questo per un partito può essere un problema”. Anche perché i partiti personali “funzionano la prima volta” e “ripeterli crea problemi”. Romano Prodi ...

Romano Prodi sbriciola Matteo Renzi : "Italia Viva? Bel nome - sembra uno yogurt con scadenza ravvicinata" : Italia Viva? "Bellissimo nome. Un mio amico lo propose per uno yogurt forse per via dei fermenti vivi". Un acidissimo Romano Prodi, intervistato da Repubblica, sbriciola in poche battute ogni speranza di scalata di Matteo Renzi. "Il problema - aggiunge sibillino il professore, che con l'ex premier a

"Meglio Italia Viva di Renzi che il Pd" - dice Silvio Berlusconi : “La legge elettorale è il cuore della democrazia rappresentativa. In attesa che i nostri tecnici approfondiscano la proposta referendaria, sarebbe piuttosto opportuno che il centrodestra definisse una proposta unitaria da presentare in Parlamento”. In un'intervista al Corriere della Sera Silvio Berlusconi risponde così alla richiesta di Salvini di appoggiare il referendum sulla legge elettorale per evitar e il ritorno al proporzionale. Il ...

Il gruppo Renziano al Senato si chiama Partito Socialista-Italia Viva : Matteo Renzi ha posizionato ufficialmente il suo nuovo Partito in Parlamento. “E’ stato costituito un nuovo gruppo al Senato: Partito

Renzi-Salvini - sfida tv da Vespa a ottobre. Italia Viva - nascono i gruppi a Camera e Senato (con il Psi) : Matteo ?Renzi ne aveva già parlato con Bruno Vespa durante la sua partecipazione all'ultima puntata di 'Porta a Porta' e ora ufficializza nella sua e-news che con il leader della...

Italia Viva - come sarà organizzata la squadra di Renzi in Parlamento : Italia Viva prende forma. Nel nuovo partito di Matteo Renzi le cariche rispetteranno sempre la regola della parità di genere. "C'è chi dice che questo sistema è barbaro, perché non sono le quote di genere a garantire la partecipazione femminile. Io dico che è ancora più barbaro un sistema in cui siamo sempre tutti uomini", ha spiegato Renzi.Continua a leggere

Renzi : Italia Viva - io no ruoli formali : 16.26 "La guida provvisoria di Italia Viva è stata affidata a Teresa Bellanova e Ettore Rosato" e ogni incarico "avrà una regola: parità di genere". Lo dice Renzi nella sua e-news precisando di non avere alcuna intenzione di "sedersi al tavolo":"Non avrò alcun ruolo formale". Sito e logo di Italia Viva saranno presentati alla Leopolda", conferma Renzi. La nostra prima proposta, annuncia, sarà il "family act", contro la crisi demografica. Poi ...

Beatrice LoRenzin : "Da Forza Italia al Pd - ma sempre lineare. È il quadro politico che cambia" : Beatrice Lorenzin inizia la sua esperienza politica con Forza Italia, poi segue Angelino Alfano nel Nuovo Centrodestra, lancia successivamente la sua lista apparentata con il Pd alle elezioni del 2018 e ora approda nei democratici nel momento in cui sono alleati di Governo dei “populisti e giustizialisti” del M5S.Non si può definire certo un percorso politico lineare, o sbaglio?In realtà lo ritengo lineare, e ...

Daniela Sbrollini - neo-Renziana scarica il Pd : "Perché Italia Viva mi ha convinto". Duro colpo per Zingaretti : "Un magone enorme. Sono tre notti che non dormo". Spiega così il passaggio a Italia Viva, Daniela Sbrollini, senatrice del Veneto, che ha abbandonato il Partito democratico per sposare il nuovo progetto di Matteo Renzi. La Sbrollini non ha agito a cuor sereno. Da sempre infatti vanta una lunga esper

Renzi-Salvini - sfida tv da Vespa a ottobre. Italia Viva - ecco i gruppi a Camera e Senato (con il Psdi) : Matteo ?Renzi ne aveva parlato con Bruno Vespa durante la sua partecipazione a 'Porta a Porta' e ora ufficializza nella sua e-news che con Matteo Salvini il confronto nella trasmissione di...