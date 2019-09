Mondiali di ciclismo | Patrick Lefevere | ' Staffetta mista da boicottare'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 20 settembre 2019) A soli due giorni dall’apertura della rassegna iridata fa discutere la nuova gara che domenica 22 settembre aprirà il programma. Rispetto alle scorse edizioni deidinon ci sono più le cronosquadre riservate ai club, sia al maschile che al femminile, ma una nuova competizioneper formazioni nazionali. A questa gara, che non sarà una vera e proprio cronometro ma più una, parteciperanno tre uomini e tre donne per ciascuna nazione. Il progetto non ha riscosso grande successo in questa prima edizione, come dimostrano le iscrizioni ferme ad appena undici squadre e l’assenza di quasi tutti i big.: ‘Questo evento non crescerà’ Domenica 22 settembre idiin Yorkshire si apriranno con una novità assoluta per la rassegna iridata, lavista per la prima volta ai recenti Campionati Europei. La corsa si svolgerà su un ...

Giulia_DeMaio : RT @tuttobiciweb_it: Il nostro inviato è pronto a raccontarci in #diretta la settimana #mondiale ??????? Da domenica vi offriremo il #live di… - tuttobiciweb_it : Il nostro inviato è pronto a raccontarci in #diretta la settimana #mondiale ??????? Da domenica vi offriremo il #live… - tuttobiciweb_it : Patrick #Lefevere duro con l'#UCI: la #crono mista non mi piace -