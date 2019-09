Call of Duty | Mobile disponibile dal 1° ottobre

Call of Duty Mobile sfiderà presto Fortnite : svelata la data di uscita ufficiale : Call of Duty Mobile è sempre più una solida realtà nel panorama dei videogiochi da smartphone. E la sua uscita, allo stesso tempo, si fa sempre più vicina. Ad annunciarlo, sono gli sviluppatori di Tencent e il publisher Activision, che hanno fissato il debutto dell'incarnazione da touch screen della celebre saga di sparatutto in prima persona a martedì 1 ottobre 2019. Le due compagnie hanno scelto, per il lancio su App Store e Google Play, lo ...

Call of Duty arriva sugli smartphone : (Foto: Activision) Finalmente sono maturi i tempi per il rilascio di Call of Duty: Mobile la cui uscita è stata ufficialmente piazzata per il prossimo 1 ottobre. Si potrà scaricare gratuitamente sia da Play Store per smartphone e tablet Android sia da App Store per iOS dunque iPhone e iPad. Il gioco sarà free-to-play ovvero si potrà sfruttare senza dover pagare abbonamenti né per il download. Il titolo è stato sviluppato da Timi Studio che è ...

Call of Duty : Mobile ha una data di uscita : Activision ha annunciato che il suo gioco Mobile free-to-play Call of Duty, dopo il lancio nella beta limitata all'inizio di questa estate, arriverà su iOS e Android il 1° ottobre.Call of Duty: Mobile è una collaborazione tra Activision e la gigantesca società di intrattenimento cinese Tencent, con compiti di sviluppo gestiti dallo studio Timi di Tencent.Il pacchetto promette di fornire un'esperienza Mobile basata sulla classica formula Call of ...

Come funzionerà il cross-play in Call of Duty : Modern Warfare? Ce lo spiega Activision : Call of Duty: Modern Warfare arriverà su console e PC il 25 ottobre, con supporto cross-play su PlayStation 4, PC Windows e Xbox One. I giocatori avranno un assaggio della feature a partire da giovedì 19 settembre, con la open beta cross-play di Modern Warfare.Sul blog ufficiale di Activision, i creatori del gioco hanno spiegato Come funzionerà il cross-play in Call of Duty: Modern Warfare e Come sarete in grado di collegarvi con i vostri amici ...

Mappe e modalità DLC di Call of Duty : Modern Warfare non saranno più esclusive a tempo come in passato : L'insistenza di Activision sulla gestione dei DLC esclusivi a tempo sembrava una di quelle cose che avrebbero lievemente infastidito in fan fino alla fine dei tempi, ma almeno nel caso di Call of Duty: Modern Warfare di quest'anno, ci sarà una "tregua". Data la natura cross-play del gioco, Activision si è impegnata a pubblicare "la maggior parte dei contenuti di gioco post-lancio" contemporaneamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One.In un post sul ...

Call of Duty Modern Warfare pronto a un nuovo weekend di Beta dal 19 settembre - i dettagli : È un Call of Duty Modern Warfare che di certo non si sta nascondendo al proprio pubblico quello pronto a esordire sul mercato videoludico nel giro di una manciata di settimane. La nuova iterazione della storica saga targata Activision, curata per l'occasione dai ragazzi di Infinity Ward, è stata infatti omaggiata di numerose versioni di prova. La volontà è chiaramente quella di arrivare all'appuntamento con gli scaffali nel modo migliore ...

Condannato a 15 mesi di carcere il giocatore di Call of Duty coinvolto nel tragico caso di swatting avvenuto nel 2017 : Casey Viner è stato Condannato a 15 mesi di carcere e bloccato dalle attività di gioco per due anni a causa del suo coinvolgimento nel fatale caso di swatting su Call of Duty avvenuto nel 2017 (tramite NBC News).Lo "swatting", come probabilmente ormai saprete, è un pericoloso "scherzo" in cui qualcuno invia un'unità di polizia SWAT a case di un giocatore inconsapevole mentre sono ancora in gioco. Chi chiama segnalerà una falsa emergenza ...

Call of Duty Modern Warfare punta sulla modalità Gunfight : è questa la strada per rinnovare? : Avere tra le mani un prodotto del calibro di Call of Duty Modern Warfare non dev'essere assolutamente facile. Anche se il tuo nome dovesse corrispondere a quello di Infinity Ward. D'altra parte lo studio di sviluppo non si è di certo mai tirato indietro dinanzi a sfide dalla portata enorme, riuscendo nella stragrande maggioranza dei casi a strappare grandi consensi tra le fila della community della serie sparatutto. Tornare sui propri passi ...

Call of Duty Modern Warfare : niente beta e pre-order bloccati in Russia : La beta di Call of Duty: Modern Warfare per PS4 attualmente non è disponibile in Russia. Un portavoce di Activision ha confermato a Charlie Intel che la prima fase di testing su PS4 non sarà disponibile per i giocatori russi, assicurando però che questo non influenzerà il lancio della beta sulle altre piattaforme."Sfortunatamente Sony Interactive Entertainment non può supportare la beta di Modern Warfare su PS4 in Russia. Ulteriori informazioni ...

Call of Duty : Modern Warfare - la modalità Ground War da 64 giocatori sarà disponibile nella beta la prossima settimana : I giocatori che partecipano alla beta di Call of Duty: Modern Warfare la prossima settimana potranno provare con mano la modalità multiplayer 32 vs 32 Ground War.Infinity Ward renderà disponibile la modalità durante il prossimo weekend, per la precisione a partire dal sabato 21 settembre. La conferma è arrivata poche ore fa grazie a un messaggio in-game della beta, come riportato da Charlie IntelPer l'occasione sarà possibile provare Ground War ...

Call of Duty : Modern Warfare - prime impressioni : La serie di Modern Warfare per i fan di Call of Duty è da sempre considerata il capolavoro di Activision. Infinity Ward negli anni che furono fece scuola per quanto riguarda gli FPS, elevando gli sparatutto a genere di punta di fine anni 2000. Gli anni passano e Call of Duty non è più considerato come punto di riferimento degli sparatutto, surclassato da serie che hanno saputo reinventarsi in maniera più efficace. Con alti e bassi Activision ha ...

Al via oggi le due settimane di sessioni beta di Call of Duty : Modern Warfare : Se non vedete l'ora di mettere le mani su Call of Duty: Modern Warfare di Infinity Ward, ecco un utile reminder per le varie sessioni beta - alcune aperte - che inizieranno oggi.oggi, 12 settembre, iniziano le sessioni, ma riguarderanno solo gli utenti PS4. Il 12 e 13 settembre, i giocatori PS4 con "accesso anticipato", ovvero quelli che hanno prenotato il gioco, potranno provare lo sparatutto. In seguito i giocatori di PS4 accederanno alla beta ...

Call of Duty Modern Warfare : Quando - dove e su cosa giocare la BETA : La BETA di Call of Duty Modern Warfare è alle porte,quali sono i contenuti previsti? come fare per accedervi? dove sarà disponibile? A seguire tutto quello che c’è da sapere. Come partecipare alla BETA di Call of Duty Modern Warfare Partiamo subito da come partecipare, se avete una Playstation 4 potete provare la BETA dal 12 al 16 Settembre, se invece avete una Xbox One o usate il PC per giocare dovrete ...

Call of Duty : Modern Warfare (open alpha) - prova : Nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del nostro articolo di prova del comparto multigiocatore di Call of Duty: Modern Warfare, non siamo rimasti sorpresi nel constatare come tanti colleghi e content creator di tutto il mondo si siano dichiarati, come noi, largamente soddisfatti dalla sessione di prova a cui abbiamo preso parte nei sobborghi di Los Angeles verso la fine del mese scorso. Al netto delle buone sensazioni che ...