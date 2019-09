Renzi lancia Italia viva e sfida Salvini in tv Zingaretti | «Ora pensiamo al

Renzi lancia "Italia viva" - Conte : «Una minaccia oggettiva per la stabilità» : Ha atteso ben quattordici ore Giuseppe Conte, dalla telefonata in cui lunedì notte Matteo Renzi gli ha annunciato la scissione, prima di commentare quella che a palazzo Chigi viene definita...

Renzi lancia Italia Viva. Con lui 40 parlamentari : Adesso la creatura Renziana ha anche un nome: "Italia Viva". Come lo slogan di una campagna elettorale del Partito Democratico, al tempo in cui era segretario Walter Veltroni, e come il titolo di una Leopolda, "Viva l'Italia viva". Ma soprattutto ci sono i numeri: 25 deputati e 15 senatori, due ministri e un sottosegretario, Ivan Scalfarotto. Matteo Renzi lo annuncia dal bar della Rai, dove da questa stagione si tiene una anteprima di Porta a ...

Nelle Commissioni parlamentari il gruppo di Matteo Renzi è già ago della bilancia : Trattandosi di una scissione di Palazzo, il suo primo impatto sarà sugli equilibri parlamentari. Per quanto Matteo Renzi abbia assicurato il suo sostegno al Governo Conte II, la nascita di un nuovo gruppo o componente parlamentare tanto alla Camera quanto al Senato inciderà sulla forza contrattuale tra i partiti di maggioranza. E lo si vedrà già Nelle Commissioni parlamentari dove molti Renziani sono in posizioni ...

Cosa sappiamo di 'Italia Viva' - il nuovo partito lanciato da Renzi : Si chiamerà 'Italia Viva' e l'obiettivo "è non fare una Cosa politichese e antipatica, noiosa" dice Matteo Renzi presentando a Bruno Vespa prima della registrazione della puntata di Porta a Porta il nuovo partito nato dalla scissione nel Pd. "Vogliamo parlare a quella gente che ha voglia di tonare a credere nella politica", ha detto l'ex segretario Dem ed ex premier, "io voglio molto bene al popolo del Pd. Per sette anni ho ...

Scissione Pd - Renzi lancia il nome del suo nuovo movimento : “Si chiamerà Italia Viva” : Il nome del nuovo progetto politico lanciato da Matteo Renzi sarà "Italia Viva": l'annuncio è stato fatto dallo stesso ex presidente del Consiglio parlando con Bruno Vespa, prima dell'inizio della registrazione della puntata di Porta a Porta. L'ufficializzazione della Scissione dal Pd è arrivata tra ieri sera e questa mattina proprio per bocca dello stesso Renzi.Continua a leggere

Renzi è pronto a lanciare i suoi gruppi in Parlamento : i fedelissimi favorevoli e contrari : Matteo Renzi è ormai pronto a lanciare l'iniziativa dei gruppi autonomi in Parlamento, ma tra i Renziani stessi non sono pochi a nutrire dubbi sull'operazione. Alessia Morani, tra le più fedeli tra le parlamentari Renziane, afferma senza mezzi termini che lei resterà nel Partito Democratico e si spinge a fare appello a tutti perché non si metta in difficoltà il governo giallorosso nel giorno in cui si completa la squadra. Un'altra prima linea ...

Governo - Salvini : “Scommetto che il primo oppositore sarà Matteo Renzi”. Poi lancia l’elezione diretta del premier : “Scommetto che il primo oppositore a questo Governo sarà Matteo Renzi”. Il leader della Lega Matteo Salvini attacca subito il Governo giallo-rosso al suo arrivo all’assemblea degli amministratori della Lega a Milano. “Come definirei il Governo con una parola? Un insulto agli italiani e alla democrazia, Conte e metà dei ministri non sono stati eletti da nessuno” commenta Salvini e a chi gli fa notare che in Italia il premier non è eletto dal ...

Chiude Democratica - la testata online del Pd lanciata da Renzi : Chiude Democratica, la testata on-line del Partito democratico. Al suo posto si sta pensando a un nuovo strumento di comunicazione, che dovrebbe fare capo alla fondazione cui sta lavorando Gianni Cuperlo.Lo riferiscono le fonti del Nazareno, interpellate dopo il tweet del vicedirettore di Democratica, Mario Lavia che annuncia la chiusura: “Molti mi chiedono perché Democratica non esca più. Semplice, è stata chiusa e ...

Grillo si scaglia contro Renzi. E rilancia Conte : "Un elevato" : “Benvenuto tra gli elevati”. Beppe Grillo sul suo blog rilancia Giuseppe Conte, mettendolo a confronto con i suoi predecessori, a cui riserva giudizi di condanna. Per il fondatore del Movimento 5 Stelle, Conte è stato “il primo in tanti anni che nessuno riesce a deridere. In effetti non si lancia in strambe affermazioni, mostra e dimostra un profondo senso di rispetto per le istituzioni, insieme ad una chiara pacatezza ...

Grillo si scaglia contro Renzi e il Pd. E rilancia Conte : "Un elevato" : “Benvenuto tra gli elevati”. Beppe Grillo sul suo blog rilancia Giuseppe Conte, mettendolo a confronto con i suoi predecessori, a cui riserva giudizi di condanna. Per il fondatore del Movimento 5 Stelle, Conte è stato “il primo in tanti anni che nessuno riesce a deridere. In effetti non si lancia in strambe affermazioni, mostra e dimostra un profondo senso di rispetto per le istituzioni, insieme ad una chiara pacatezza ...

Renzi rilancia il governo istituzionale : "Ma non ne farò parte" : Dopo che al Senato il premier Giuseppe Conte ha annunciato le sue dimissioni con un lungo discorso in cui ha ripercorso i traguardi più significativi della legislatura e ha attaccato Salvini. Dopo la risposta altrettanto dura del leader della Lega con il quale ha rivendicato il lavoro compiuto con i

Governo - Renzi : "E' la crisi politica più folle del mondo" | E rilancia l'alleanza col M5s : L'ex premier attacca Matteo Salvini, colpevole, a suo parere, di aver provocato la crisi per evitare la Manovra. E ancora sul decreto Sicurezza bis: "Salvare un uomo non può essere un delitto"

Sfiducia a Conte - Lega ko : in Aula il 20 |Salvini : sì taglio parlamentari - poi voto | M5S : "Ritiri mozione" - e Di Maio rilancia | Renzi : "Nuova maggioranza è possibile" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) Sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

