Italia Viva | in 13 con Renzi al Senato | verso accordo con Psi su simbolo per gruppo**

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Roma, 18 set. (AdnKronos) – Il gruppo di Italiasi farà anche al. A quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe vicino l’con il Psi sul‘Insieme’, grazie al quale, da regolamento del, sarà consentito aiani di formare un gruppo autonomo. E’ attesa per domani, a quanto riferiscono fonti parlamentari, l’ufficializzazione dell’intesa. Oggi intanto sono stati resi noti i nomi di 13ri che aderiranno al nuovo progetto di. Oltre alre di Firenze ci sono Francesco Bonifazi, Teresa Bellanova, Davide Faraone, Valeria Sudano, Ernesto Magorno, Laura Garavini, Eugenio Comincini, Nadia Ginetti, Giuseppe Cucca, Mauro Marino, Leonardo Grimani. Inoltre la senatrice di Forza Italia, Donatella Conzatti, ha annunciato l’uscita dal gruppo di Fi per aderire a Italia. L'articolo: ...

ilfoglio_it : Il sito del nuovo partito di Renzi, Italia Viva, è stato registrato il 9 agosto. Prima della nascita del governo fr… - matteorenzi : Buongiorno. Ecco la puntata di #PortaaPorta di ieri. Contento dell’ottima audience e dei vostri commenti. Viva l’It… - makkox : non vi fidate. il nome non è Italia Viva. l'ha detto per fregare quelli che fanno le magliette pirata -