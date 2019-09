Formula 1 | Red Bull e Mercedes all’attacco | avanzati dei dubbi sulla legalità del motore

Formula 1 – Rosberg non ha dubbi : “Leclerc incredibile! Vettel secondo pilota? Ecco cosa penso” : Nico Rosberg commenta i due successi di Leclerc a Spa e Monza e la situazione difficile di Vettel: le parole dell’ex campione tedesco Il Gp d’Italia ha incoronato Charles Leclerc re di Monza: il monegasco ha riportato la Ferrari sul gradino più alto del podio italiano dopo ben 9 anni, bissando il successo di Spa. Due gare amare invece per Vettel, che in Belgio si è dovuto sacrificare per aiutare il suo compagno di squadra e ...

Formula 1 - ritorno di fiamma Vettel-Red Bull? Marko fa chiarezza : “vi dico come stanno le cose” : Il super consulente della Red Bull ha parlato del possibile ritorno di Vettel, chiarendo la situazione senza mezzi termini Il futuro di Sebastian Vettel in Ferrari non è così chiaro come Mattia Binotto voglia far credere, le ultime prestazioni del tedesco hanno leggermente incrinato il rapporto, rendendo difficile la convivenza anche con Leclerc. photo4/Lapresse Sono così tornate in auge le indiscrezioni circa un possibile ritorno di Seb ...

Formula 1 – L’incredulità di Leclerc e la delusione di Hamilton e Bottas : le parole dei primi tre nel parco chiuso di Monza : I primi tre piloti classificati oggi a Monza hanno parlato nel parco chiuso, esprimendo le proprie sensazioni a caldo Charles Leclerc cala il bis, il pilota della Ferrari vince la sua seconda gara consecutiva dopo Spa, riportando il Cavallino alla vittoria a Monza dopo nove anni. Una splendida gara quella del monegasco, che non lascia scampo né a Hamilton e né a Bottas, rimasti alle spalle dell’ex Alfa dall’inizio alla ...

Formula 1 - buona la prima per Albon in Red Bull : “mi sono divertito - mi è piaciuto il sorpasso su Ricciardo” : Il pilota anglo-thailandese ha commentato il suo esordio al volante della Red Bull, bagnato da un ottimo quinto posto buona la prima per Alexander Albon al volante della Red Bull, il pilota anglo-thailandese ha chiuso al quinto posto il Gran Premio del Belgio, regalando gli unici punti di giornata al team di Milton Keynes visto l’incidente di Verstappen. photo4/Lapresse Felice e soddisfatto l’ex Toro Rosso al termine della ...

Formula 1 – Mercedes imprendibile - la Ferrari allunga sulla Red Bull : la nuova classifica Costruttori dopo il Gp del Belgio : Il team di Brackley naviga saldamente in vetta alla graduatoria, il Cavallino invece consolida il secondo posto allontanandosi dalla Red Bull Il Mondiale Costruttori, a meno di clamorosi colpi di scena, è saldamente in mano alla Mercedes che, dopo il Gp del Belgio, comanda con 145 punti di vantaggio sulla Ferrari. Un gap davvero enorme che difficilmente il Cavallino riuscirà a colmare, concentrandosi maggiormente sul difendere la seconda ...

Formula 1 - Ricciardo distrugge Gasly : l’australiano ‘avalla’ la scelta della Red Bull di promuover Albon : Il pilota australiano, che conosce benissimo l’ambiente Red Bull, ha commentato l’avvicendamento tra Gasly e Albon L’ambiente della Red Bull lo conosce come le proprie tasche, per questo motivo Daniel Ricciardo non è rimasto sorpreso dalla decisione di Horner e Marko di retrocedere Gasly in Toro Rosso per sostituirlo con Albon. Photo4/LaPresse Una scelta condivisa dal driver di Perth, come da lui stesso ammesso a precisa ...

Formula 1 – Raikkonen ‘aggredito’ da un fan a Spa : “ecco cosa è successo” [FOTO] : Quanta sfortuna per Kimi Raikkonen: dopo l’infortunio una bizzarra ‘aggressione’ a Spa. Il racconto del finlandese dell’Alfa Romeo Giornata di prove libere al Gp del Belgio: la Ferrari ha dimostrato di correre in una pista favorevole, ma in tantissimi, in questi primi giorni a Spa, vogliono aggiornamenti su Kimi Raikkonen. Il finlandese dell’Alfa Romeo è apparso ieri zoppicante nel paddock belga e ha spiegato ...

Formula 1 – Ferrari - Vettel predica prudenza : “pole obiettivo realistico - ma spesso il venerdì andiamo bene e poi…” : Ferrari veloce a Spa, ma “è solo venerdì”: Sebastian Vettel predica prudenza in vista delle giornate più calde del weekend belga Primo nelle FP1, secondo nelle FP2, posizioni scambiate con il compagno di scuderia Charles Leclerc: Sebastian Vettel può sorridere al ritorno in pista dopo la pausa estiva. Sul tracciato di Spa la Ferrari va veloce, ma il pilota tedesco predica prudenza: troppe volte in stagione il venerdì ha dato ...

Formula 1 – Dall’arrivo di Albon in Red Bull alla folla arancione di Spa - Verstappen motivato : “farò del mio meglio” : Max Verstappen carico al ritorno in pista: le parole dell’olandese ella Red Bull nella conferenza stampa del Gp del Belgio La pausa estiva è terminata, i piloti della Formula 1 tornano finalmente protagonisti per dare via allo spettacolo della seconda parte della stagione 2019. Un inizio di weekend scoppiettante con gli annunci del rinnovo di Valtteri Bottas con la Mercedes e l’ingaggio di Esteban Ocon in ...

Formula 1 - non comincia benissimo l’avventura di Albon in Red Bull : penalizzazione in vista per il Gp del Belgio : Il pilota anglo-thailandese, appena promosso in Red Bull dalla Toro Rosso, verrà penalizzato in Belgio per l’introduzione del quarto motore della stagione Non comincia davvero con il piede giusto l’avventura di Alexander Albon in Red Bull, il pilota anglo-thailandese infatti sarà penalizzato nel suo primo Gran Premio con il team di Milton Keynes. photo4/Lapresse In occasione della gara in Belgio infatti verrà montata sulla ...

Formula 1 - Albon pronto per la nuova avventura in Red Bull : “è un grande passo - ma non mi preoccupo” : Il pilota anglo-thailandese esordirà al volante della Red Bull in occasione del Gran Premio di Spa, prendendo il posto di Gasly Sarà un week-end molto particolare per Alexander Albon quello che sta per cominciare a Spa, l’anglo-thailandese infatti esordirà al volante della Red Bull, dopo l’avvicendamento con Pierre Gasly che farà il percorso inverso trasferendosi in Toro Rosso. photo4/Lapresse Un’occasione davvero da non ...

Formula 1 - sorprendente retroscena in casa Red Bull : il sedile di Gasly offerto a… Fernando Alonso : Secondo la stampa spagnola, Horner e Marko avrebbero offerto il sedile di Gasly ad Alonso, ricevendo però un cortese rifiuto Non ha atteso la fine della stagione la Red Bull per cambiare la propria line-up, il team di Milton Keynes infatti ha deciso di promuovere Alexander Albon come nuovo compagno di Max Verstappen, retrocedendo invece Pierre Gasly in Toro Rosso al fianco di Daniil Kvyat. LaPresse/Photo4 Una decisione maturata nella pausa ...

Formula 1 – Albon in Red Bull - il britannico incredulo : “è surreale avere avuto questa incredibile opportunità” : Gasly retrocesso, Albon promosso in Red Bull: l’emozione del giovane pilota britannico Pierre Gasly è stato retrocesso in Toro Rosso, mentre al suo posto a bordo della Red Bull dal prossimo appuntamento di Formula 1 ci sarà il giovane Albon. Una forte emozione per il 23enne inglese: “è surreale aver avuto questa incredibile opportunità da Red Bull Racing. Non potrà mai ringraziarli abbastanza per aver creduto in me e fatto il ...