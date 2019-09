Trame Un posto al sole al 27 settembre | Roberto propone a Filippo di trasferirsi da lui

Trame Un posto al sole al 27settembre : Roberto propone a Filippo di trasferirsi da lui : La doppia puntata di Un posto al sole trasmessa su Rai 3 ieri 16 settembre è stata ampiamente dedicata all'ennesimo litigio tra Serena e Filippo. La coppia ha chiamato in causa vecchi rancori, a partire dal denaro perso da lui con il trading online passando poi per le diverse vedute in ambito lavorativo. Lei vorrebbe aprire un B&B al quale dedicarsi senza troppe ambizioni, mentre il marito è convinto che il progetto del chartering elaborato ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e Trame puntate dal 23 al 27 settembre 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 23 a venerdì 27 settembre 2019: Pressata da Carla, Alex deve decidere in che modo comportarsi con Mia. Giulia sta per partire per raggiungere Denis ma, dopo aver parlato con Angela, teme che possa essere uno sbaglio. Il trasloco di Guido è alle porte e l’uomo è fermamente deciso a portare a termine da solo la missione. Finalmente arriva il momento in cui Mariella e Lollo si ...

Un Posto al Sole Trame dal 16 al 20 settembre 2019 : Fabrizio prende una decisione che coinvolge Marina : le Trame della soap napoletana per la terza settimana di settembre vedranno Rosato costretto a prendere una difficile decisione che coinvolge Marina.

Un posto al sole - Cerruti s’è innamorato : anticipazioni Trame dal 16 al 20 settembre : Appuntamento irrinunciabile per legio di appassionati, anche questa settimana Un posto al sole torna con le sue storie ambientate all’ombra del Vesuvio, in una Napoli multisfaccettata che è di fatto un personaggio in più per tutta la serie. UPAS va in onda come sempre tutti i giorni, da lunedì a venerdì, su Rai3, dalle 20.45 circa in poi. (Qui il riassunto delle ultime puntate). Un posto al sole puntata di oggi lunedì 16 settembre Come ...

Trame Un posto al sole al 27 settembre : Mariella si trasferisce da Guido insieme a Lollo : Sono tante le novità che attendono i telespettatori di Un posto al sole nelle puntate in onda su Rai 3 dal 23 al 27 settembre. Le anticipazioni, infatti, rivelano che Mariella e Guido decideranno finalmente di avviare una nuova convivenza insieme a Lollo ma non sarà facile ritrovare l'equilibrio, soprattutto per Vittorio. Quest'ultimo, d'altro canto, avrà anche altri problemi da affrontare legati al suo interesse sia per Alex che per Anita. E la ...

Un posto al sole Trame settimanali dal 2 al 6 settembre : termina il processo a Manlio : Nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda stasera verrà finalmente svelato l'esito del processo a carico di Manlio Picardi. Il risultato del dibattimento scatenerà una piccola reazione a catena, poiché Renato si sentirà finalmente libero di poter corteggiare Adele, mentre Niko si appresterà a fare un'importante proposta alla sua amata Susanna. Nel frattempo, Marina continuerà la sua difficile lotta per far assolvere suo padre, ma ...

Un posto al sole - Vittorio è messo alle strette : anticipazioni Trame dal 2 al 6 settembre : Ecco cosa ci attende in questi nuovi cinque episodi di Un posto al sole in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. DOVE ERAVAMO RIMASTI: Termina il processo contro Manlio Un posto al sole puntata di oggi lunedì 2 settembre Dal disagio di Serena e dalla confidenza tra lei e Leonardo, Filippo intuisce che tra i due sia successo qualcosa: Serena gli dirà la verità? Dopo la sentenza del processo Picardi, Renato sembra far emergere il suo ...