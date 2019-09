Ricatto alla Juventus | Gli ultras possono distruggere il club

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 17 settembre 2019) Luca Fazzo Arrestati dieci boss della curva: tra loro Dino Mocciola, leader dei Drughi. La minaccia: "Dateci i biglietti o facciamo i cori razzisti". L'esposto della società «La Curva Sud è morta». Lo striscione appare ieri pomeriggio davanti all'Allianz, lo stadio della Juve. E verrebbe da dire: magari. Perché le carte dell'inchiesta che ha spedito in galera sei capi della Curva bianconera, e altri quattro ai domiciliari, raccontano di come sulla curva dellaregnassero, come monarchi assoluti, dei delinquenti. Gente come Geraldo Mocciola, un ex poliziotto che nel 1989 assalta insieme a due carabinieri un furgone postale: e ci rimette la vittima un povero carabiniere di scorta. Mocciola catturato, si fa la galera (poca) e quando esce diventa il capo indiscusso dei Drughi, illeader della Curva Sud. Una Curva dove tifo, affari e delitti si incrociano sotto la ...

