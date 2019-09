Giovane donna per nove lunghi anni viene perseguitata da uno stalker | poi scopre che era

Giovane donna per mesi tenta di avere un figlio - poi il marito le fa una rivelazione choc : Una tremenda scoperta quella fatta da una Giovane donna canadese. Subito dopo il matrimonio con l’uomo che amava, per mesi ha cercato di avere un figlio non riuscendoci, poi la triste scoperta. Il marito a un certo punto non se le sentita di continuare a mentire e ha rivelato alla sua donna che un mese prima del matrimonio si era sottoposto a un intervento di vasectomia. E’ stata la stessa donna a raccontare a una rubrica del ...

Donna sposata da anni e madre di 20 figli - iniziata a chattare su internet - conosce un Giovane soldato s’innamora e lascia tutto per andare a vivere con il suo amante : Una Donna sembrava felicemente sposata con un marito che non le aveva fatto mancare mai niente. Moglie di ben 20 figli, il più piccolo di 7 anni il più grande di 25 anni. Come raccontato da The Sun la Donna, che si chiama Nicola Pridham, ha iniziato sempre più a frequentare chat d’incontri subito dopo che una delle sue figlie aveva avuto in regalo un computer. La Donna, in una chat, ha conosciuto un giovane e bellissimo soldato dai ...

Giallo a Pisa : Giovane donna trovata morta in un supermercato : Una donna, Pisa, è stata trovata morta in un supermercato chiuso della periferia della città toscana, nella giornata di ieri, 1° settembre. La 32enne era nel bagno e, a quanto denunciato dai Cobas, potrebbe essere stata lì per due giorni. La 32enne si trovava nel bagno del supermercato Ad accorgersi del corpo della donna è stata una guardia giurata che ha subito allertato i soccorsi. Il personale del 118, intervenuto sul posto, non ha potuto ...

Giallo a Pisa - Giovane donna trovata morta nel bagno di un supermercato : “Era lì da giorni” : Una donna di 32 anni è stata trovata morta da una guardia giurata nel bagno di un supermercato alla periferia di Pisa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia per determinare le cause del decesso. Era stata la madre a denunciare la scomparsa della donna: sul corpo non c'erano segni di violenze.Continua a leggere

Sandra Milo ha un nuovo amore - di 37 anni più Giovane. Lui : “Mi piace da pazzi. La differenza di età? Lei ha la freschezza di una Giovane donna” : Lei ha 86 anni, lui sulla carta d’identità ne indica 49. Una differenza d’età notevole, precisamente 37 anni, tra Sandra Milo e il suo nuovo fidanzato Alessandro Rorato. Una storia raccontata dal settimanale Novella 2000 che svela che i due si sono conosciuti in occasione dell’ultimo compleanno dell’attrice durante una cena al Casinò di Venezia. L’imprenditore, proprietario di un famoso ristorante a Treviso, ha ...

Lecce - Giovane 18enne pedina e aggredisce una donna : arrestato : Un bruttissimo episodio di violenza a danno di una donna si sarebbe verificato il 26 luglio scorso a Specchia, un piccolo paesino della provincia di Lecce. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale, un 18enne avrebbe seguito la signora, per poi aggredirla subito dopo. L'uomo, R. P., avrebbe usato anche dei toni minacciosi verso la vittima. Tutto sarebbe cominciato intorno alle ore 4:00 del mattino: la donna si trovava in un locale del ...

Il principe Andrea - duca di York - si faceva massaggiare i piedi da una Giovane donna nell’appartamento di New York dell’amico Epstein : Il principe Andrea, duca di York e terzogenito della regina Elisabetta, viene di nuovo tirato in ballo nel caso di Jeffrey Epstein, il miliardario americano accusato di abusi sessuali e traffico di minori morto suicida in carcere lo scorso 10 agosto. Il fratello di Carlo d’Inghilterra è stato visto mentre si faceva massaggiare i piedi da una giovane donna nell’appartamento di New York dell’amico Epstein, secondo quanto ...

Sydney : Giovane accoltella donna - fermato : 11.30 La polizia ha diffuso il nome dell'uomo che ha ucciso una donna a coltellate ferendone poi altre due prima di essere catturato dai cittadini di Sydney. E' Mert Ney, 21 anni di Marayong, un sobborgo di Sydney vicino a Blacktown,probabilmente uno squilibrato. Il sito del Sydney Morning Herald scrive che sembra che conoscesse la donna che è morta. Il capo della polizia conferma che si è trattato di un"assalitore solitario",ma che ha "idee ...

Giovane donna viene scippata e sporge denuncia poi accade qualcosa di incredibile : Una donna, mentre camminava per strada, è stata scippata della sua borsa. Il ladro, un ragazzo senegalese, è scappato via ma prima ha picchiato il poliziotto che lo ha bloccato e consegnato alla giustizia. La donna ha denunciato lo scippo, il ragazzo è stato fermato e processato per direttissima. Un giorno alla donna scippata, avvocatessa, è arrivata una nomina dal Tribunale per difendere d’ufficio uno scippatore. La donna esaminando, il caso ...

Tromba d'aria a Fiumicino - muore una Giovane donna : Il maltempo ha fatto una vittima la notte scorsa a Focene, frazione del Comune di Fiumicino. Si tratta di una giovane donna che era uscita

Giovane donna dopo solo 8 mesi di matrimonio chiede il divorzio - il motivo il marito porta sfiga : Una storia incredibile quella resa pubblica da alcuni giornali egiziani. Una donna dopo 8 mesi di matrimonio ha deciso di chiedere il divorzio. Il motivo è incredibile, secondo lei il marito porta sfiga.. La Giovane donna ha raccontato che già quando era fidanzata alcuni amici l’avevano messa in guardia sulle particolari “doti” del marito. Lei però, allora innamorata, non ci aveva dato molto peso. Poi però alcune coincidenze hanno ...

Giovane donna mentre starnutisce si rompe il collo - dopo un po’ di tempo accade di nuovo ma questa volta stava ridendo : Una ragazza australiana, Monique Jeffrey, ha vissuto due momenti molto dolorosi nella sua vita, si è rotta il collo per ben due volte. La prima mentre stava starnutendo la seconda mente stava ridendo. La poverina la prima volta era a letto, stava al computer e ha iniziato a starnutire. Non sono stati starnuti normali ma, così violenti, da farle rompere il collo. Infatti ha riportato la frattura della vertebra C1 e C2.. I medici l’hanno ...

Giovane donna partorisce e vengono avvisati tre presunti papà - cosa accade : Una ragazza di 24 anni ha partorito una bambina a Palermo. Qualche minuto dopo il parto sono arrivati, in tre momenti diversi, tre ragazzi , ognuno dei quali rivendicava la paternità nonostante lo stupore della situazione alla quale si sono trovati di fronte. Dalle parole si è passati alle mani tanto che il portiere dell’ospedale del reparto di ginecologia si è visto costretto ad allertare le forze dell’ordine. La situazione è tornata ...

Giovane donna chiede al fidanzato se è una bella ragazza lui non risponde e lei lo massacra di botte : Una vicenda davvero assurda quella che è accaduta nella città di Laredo, in Texas. Una ragazza di 20 anni, Lizeth Guadalupe Ramirez si era preparata per trascorrere una serata fuori con il suo fidanzato. Dopo che si era impegnata molto nella preparazione aveva rivolto questa domanda al fidanzato: “Mi trovi carina?“. Il ragazzo non le ha risposto e Lizeth, per la delusione che quel silenzio portava con se, è stata assalita da una furia ...