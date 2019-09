Death Stranding è una metafora per Trump | l' America e l' Europa

I like che potremo inviare in Death Stranding sono amore incondizionato : In occasione di filmato di ben 50 minuti di gioco di Death Stranding che abbiamo avuto modo di vedere al Tokyo Games Show, il director Hideo Kojima ci ha spiegato come l'innovativo sistema sociale realizzato nel gioco consiste anche nel mandare "like" agli oggetti degli altri giocatori.Non è ancora chiaro cosa possano farci i giocatori con i like ricevuti, ma Kojima stesso a questa domanda a sostanzialmente detto che non ci si potrà fare nulla. ...

Hideo Kojima a tutto Death Stranding tra i paragoni con Metal Gear Solid e la libertà assoluta dei giocatori : Il Tokyo Game Show 2019 ci ha regalato uno sguardo estremamente approfondito al mondo di Death Stranding e la possibilità di comprendere finalmente diversi aspetti dell'esperienza di gioco della nuova opera di Hideo Kojima.I video gameplay mostrati in occasione dell'evento in terra nipponica hanno comunque lasciato i fan con diverse curiosità e diverse domande sulla trama, sul gameplay e sul mondo di gioco dell'esclusiva PS4. Kojima stesso si è ...

Il più grande insegnamento di Death Stranding è la pazienza : dentro e fuori i videogiochi : In occasione del Tokyo Game Show di quest’anno, Hideo Kojima in persona è salito sul palco di Sony PlayStation, deciso a mostrare al pubblico quasi un’ora di gameplay della sua attesissima nuova opera. Una premessa, tuttavia, è risuonata sull’account Twitter dello sviluppatore, o meglio una richiesta: non guardare il video. Lo sviluppatore ha chiesto al suo pubblico che, per amore verso il gioco, si evitasse qualunque tipo di ...

Kojima trolla tutti con Death Stranding : tanto nuovo gameplay dal TGS 2019 : Parlare di Death Stranding non è mai facile. E il motivo è presto detto: si tratta del nuovo videogame firmato da Hideo Kojima, la stessa mente dietro la celebre saga stealth di Metal Gear. Come ha sempre amato fare, anche per il suo ultimo progetto il talentuoso game director giapponese ha messo sul piatto una visione intricata e conturbante del mondo, con uno stile registico impeccabile e trovate di gameplay innovative, e di non facile ...

Death Stranding si mostra in un nuovo imperdibile video gameplay : Come già annunciato in precedenza, Hideo Kojima è salito sul palco della Tokyo Game Show 2019 per presentare un nuovo filmato di gameplay dell'attesissimo Death Stranding. Il video è ancora una volta incentrato sul protagonista Sam Bridges ed approfondisce diversi aspetti del sistema di personalizzazione a disposizione del giocatore.Da quanto visto nel video potremo infatti avere pieno controllo sulla personalizzazione sia degli accessori di Sam ...

Death Stranding : il video mostrato al Tokyo Game Show cerca di far chiarezza sul Social Strand System : Durante il Tokyo Game Show è stato mostrato un filmato lungo circa un'ora di Death Stranding, grazie al quale possiamo cercare di fare chiarezza per quanto riguarda il funzionamento del misterioso Social Strand System.Hideo Kojima ha sempre sostenuto che Death Stranding è un gioco che si basa sui "legami". L'obiettivo quindi è di unire i giocatori in modo che riescano a cooperare tra di loro attraverso un sistema di consegne, collegando così i ...

Finalmente Death Stranding si è mostrato - editoriale : 11 maggio del 2000: sul palco dell'E3 di Los Angeles, manifestazione riservata a pochi grandi esponenti del settore, debutta Finalmente il trailer di Metal Gear Solid 2, titolo che i fedelissimi di casa Playstation aspettavano più d'ogni altro, avendo immaginato per anni la consacrazione artistica di Hideo Kojima. E nel trailer, come prevedibile, un Solid Snake in forma smagliante si faceva largo sulla piattaforma Big Shell fra sventagliate di ...

50 minuti di gameplay per Death Stranding : a carte scoperte al TGS 2019 : A quanto pare lo sviluppo di Death Stranding prosegue a gonfie vele, in vista dell'uscita fissata al prossimo 8 novembre da Sony e Kojima Productions. Uscita che grazierà solo i chip di PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, capaci di accaparrarsi un'esclusiva realmente preziosa. Non a caso si tratta del nuovo videogame firmato dal talentuoso game designer giapponese Hideo Kojima, già "papà" della saga di Metal Gear sotto la guida di Konami, ora al ...

Kojima : "mi piacerebbe che giocaste a Death Stranding senza alcuna informazione - godendovi la sorpresa della scoperta" : Da appena una manciata di ore si è concluso il primo appuntamento del Tokyo Game Show 2019 in compagnia di Death Stranding, un appuntamento in cui è stato mostrato un lungo video gameplay che potrebbe fare la gioia di molti. Dopo anni di mistero il nuovo progetto di Hideo Kojima sembra pronto a svelarsi in dettaglio a meno di due mesi dall'uscita ufficiale fissata per l'8 novembre ma il papà dell'esclusiva PS4 non ha di certo cambiato la propria ...

Che cosa dovremo fare in Death Stranding? Le risposte nel video Briefing : La giornata di oggi si potrebbe rivelare decisiva per comprendere finalmente a pieno (o quasi) ciò che effettivamente è Death Stranding, la nuova opera di Hideo Kojima e della sua Kojima Productions in uscita in esclusiva su PS4.Poco prima del primo appuntamento con il gioco tenutosi al Tokyo Game Show 2019, il papà di Metal Gear Solid ha deciso di condividere ufficialmente il trailer Briefing, il filmato che era stato mostrato solo alla ...

Il video gameplay di Death Stranding al TGS 2019 mostra il mondo di gioco - i combattimenti - i veicoli e molto altro : Death Stranding di Hideo Kojima è stato tra i protagonisti del TGS 2019 con un nuovo video gameplay.Sapevamo che l'attesissimo titolo si sarebbe mostrato all'evento giapponese e, questa mattina, erano emersi altri dettagli su quello che avremmo visto.Qui sotto potete vedere il lungo filmato di gameplay della durata di ben 48 minuti in cui possiamo ammirare il mondo di gioco, i combattimenti, i veicoli e altro ancora.Leggi altro...

Il video gameplay di Death Stranding al TGS 2019 ci introdurrà alle meccaniche di base e non includerà spoiler : Il leggendario creatore di Metal Gear Solid, Hideo Kojima, si sta preparando a lanciare un nuovo gameplay reveal per il suo attesissimo Death Stranding al Tokyo Game Show 2019, e ha condiviso alcune informazioni prima di mostrarci il filmato.La presentazione potrà essere seguita questa mattina a partire dalle ore 8:30 italiane, con un po' di anticipo rispetto a quanto stabilito in precedenza a causa della lunghezza del reveal gameplay.Hideo ...

Death Stranding al TGS 2019 con 49 minuti di gameplay? : La scorsa settimana vi avevamo parlato della presenza piuttosto massiccia di Death Stranding al Tokyo Game Show 2019 con il riferimento molto interessante a delle Gameplay Session che dovrebbero rivelare nuovi dettagli sul gameplay della nuova fatica di Hideo Kojima. Oggi abbiamo tra le mani nuovi indizi direttamente dal profilo Twitter del papà di Metal Gear.L'apprezzato autore e game designer ha infatti discusso della presenza al Tokyo Game ...

Non solo Death Stranding : Hideo Kojima sta già pensando al suo prossimo progetto : L'uscita dell'attesissimo Death Stranding si avvicina a grandi a grandi passi ma, prima del lancio del gioco, sappiamo che il titolo di Hideo Kojima sarà protagonista del Tokyo Game Show 2019.L'evento giapponese avrà luogo il prossimo 12 settembre e, in questa occasione, Death Stranding si mostrerà in due "gameplay session".Tuttavia, sembra che al TGS 2019 non si parlerà solo di Death Stranding. Stando a quanto affermato da Kojima su Twitter, il ...