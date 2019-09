Crosetti | la Juventus ha denunciato gli ultras | gli altri club non la lascino sola

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2019) Battere il branco degli stadi si può fare, scrive Mauriziosu Repubblica, perché hanno nomi, cognomi e indirizzi. Basta andarla a prendere, come ha dimostrato la Juve denunciando i suoi tifosi, che tifosi proprio non sono. I 12 arresti e tutta l’indagine della Digos non sono solo una sorprendente novità, ma possono rappresentare un punto di svolta per il calcio italiano. Come spesso le accade in campo e nelle strategie commerciali e finanziarie, è laa indicare la strada, è lei l’apripista di quella che speriamo possa diventare una nuova epoca. Per decenni vittima degli ultrà, ma per troppo tempo anche, in parte, complice in quel mercato delle prebende (biglietti sottocosto, bagarinaggio neppure troppo mascherato, favori chiesti e restituiti), la società bianconera ha finalmente detto basta Il coraggio di denunciare Ci vuole coraggio, questa è gente che ricatta ...

