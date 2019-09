Traffico Roma del 16-09-2019 ore 19 | 00

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 18 : 30 : RIPRENDERA’ ALLE ORE 20 FINO A FINE SERVIZIO, LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE BUS PERIFERICHE SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. PER UN INCIDENTE CHIUSA VIA FRASSINETO IN PROSSIMITA’ DI VIA CORTE FRANCA SIAMO IN ZONA PRIMA PORTA SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DEGLI SCIPIONI ALL’ALTEZZA DI VIA MARCANTONIO COLONNA, SIAMO IN PRATI. RALLENTAMENTI ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 18 : 30 : RIPRENDERA’ ALLE ORE 20 FINO A FINE SERVIZIO, LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE BUS PERIFERICHE SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. PER UN INCIDENTE CHIUSA VIA FRASSINETO IN PROSSIMITA’ DI VIA CORTE FRANCA SIAMO IN ZONA PRIMA PORTA SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DEGLI SCIPIONI ALL’ALTEZZA DI VIA MARCANTONIO COLONNA, SIAMO IN PRATI. RALLENTAMENTI ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 18 : 00 : RIPRENDERA’ ALLE ORE 20 FINO A FINE SERVIZIO, LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE BUS PERIFERICHE SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. PER UN INCIDENTE CHIUSA VIA FRASSINETO IN PROSSIMITA’ DI VIA CORTE FRANCA SIAMO IN ZONA PRIMA PORTA PERMANGONO RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINA IL Traffico RALLENTA ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 17 : 30 : RIPRENDERA’ ALLE ORE 20 FINO A FINE SERVIZIO, LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE BUS PERIFERICHE SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. PER UN INCIDENTE CHIUSA VIA FRASSINETO IN PROSSIMITA’ DI VIA CORTE FRANCA SIAMO IN ZONA PRIMA PORTA PERMANGONO RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINA IL Traffico RALLENTA ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 17 : 00 : IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINAIL Traffico RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 16 : 30 : IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINAIL Traffico RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 15 : 30 : IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINAIL Traffico RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 14 : 30 : IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINAIL Traffico RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 13 : 30 : IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINAIL Traffico RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 12 : 30 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico NEL QUARTIERE DELLA VITTORIA, INVECE, DIFFICOLTA’ SU VIA OSLAVIA TRA PIAZZA MAZZINI E PIAZZA BAINSIZZA PER POTATURA ALBERI DIFICOLTÀ IN ENTRATA IN CITTÀ ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 11 : 30 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico NEL QUARTIERE DELLA VITTORIA, INVECE, DIFFICOLTA’ SU VIA OSLAVIA TRA PIAZZA MAZZINI E PIAZZA BAINSIZZA PER POTATURA ALBERI DIFICOLTÀ IN ENTRATA IN CITTÀ ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 10 : 30 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS PER Traffico E INCIDENTE TRA LE RUGHE E LABARO VERSO LA CAPITALE SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 10 : 00 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS PER Traffico E INCIDENTE TRA LE RUGHE E LABARO VERSO LA CAPITALE SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 09 : 30 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS PER Traffico E INCIDENTE TRA LE RUGHE E LABARO VERSO LA CAPITALE SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E ...