Partito Democratico | Renzi potrebbe lasciare | ' Ne parleremo alla Leopolda'

Ore di riflessione per Renzi - l’uscita dal Partito Democratico sembra più vicina : Mentre si moltiplicano gli appelli a non uscire dal Pd, sono ore di riflessione per Matteo Renzi. Dopo settimane di stop and go, la possibile scissione, o "separazione consensuale", nelle ultime ore sembra essere un processo avviato e difficile da fermare. Almeno stando alle dichiarazioni di Renziani di peso, come Ettore Rosato, vicepresidente della Camera, intervistato da 'La Repubblica'. Proprio Rosato parla di "separazione consensuale", come ...

L'assenza di sottosegretari toscani agita il Partito democratico : Nel Pd scoppia la prima grana per il Conte-bis dopo che neppure dalle nomine dei sottosegretari approda un esponente toscano nel governo e in prima linea a protestare ci sono ovviamente i renziani. Oltre a non aver ottenuto ministri, la quinta regione più grande d'Italia (la nona per popolazione), non ha espresso neppure uno tra i 10 viceministri e i 32 sottosegretari nominati oggi. "Se questa esautorazione è una vendetta contro la vecchia ...

Il senatore Matteo Richetti uscirà dal Partito Democratico : Il senatore del Partito Democratico Matteo Richetti ha annunciato di voler uscire dal Partito aderendo al gruppo misto, dopo essersi astenuto durante il voto di fiducia al Senato sul nuovo governo Conte. «Andrò nel gruppo misto per rispetto al mio gruppo

Manuela Schwesig - presidente ad interim del Partito Socialdemocratico tedesco - si è dimessa per curarsi da un tumore : La politica tedesca Manuela Schwesig ha detto che le è stato diagnosticato un tumore al seno e che per questo si dimetterà dalla carica ad interim di presidente del partito Socialdemocratico tedesco, la SPD, il principale partito di centrosinistra in

Governo MoVimento 5 StellePartito Democratico - la confessione : “Lavoravamo già al patto” : La clamorosa rivelazione delle ultime ore, una notizia inedita diffusa proprio da un esponente di una delle due forze di maggioranza del nuovo Governo Conte Bis. Un rappresentante del Partito Democratico ha dichiarato che “Noi a questa maggioranza avevamo già iniziato a lavorare”, puntando il dito verso l’elezione di Ursula Von Der Leyen in commissione europea. Sino ad oggi tutte le responsabilità della crisi di Governo sono state ...

Sondaggi politici elettorali : M5S in crescita - perdono Lega e Partito Democratico : Il mese di settembre vede l’istituto SWG tornare a pubblicare Sondaggi politici. A distanza di qualche settimana, sono state rese note le intenzioni di voto degli italiani, che hanno visto grandi cambiamenti dopo le vicende del Governo. Un dato significativo è il crollo della Lega, con una contemporanea crescita del Movimento 5 Stelle, anche se il distacco tra i due resta oltre la doppia cifra. Lieve calo anche per il Partito Democratico, che ...

Crisi - salta il vertice M5S-Pd. Dem : nodo nomi. Scontro Viminale. Partito Democratico - riunione alle 16 : Governo, non sono bastate quattro ore di vertice ieri sera a Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra M5S e Pd. I dem parlano di «strada in salita sul programma», mentre i...

Paragone accusa Fico : ‘Sua la regia dell’accordo tra M5S e Partito Democratico’ : Anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, sembra proprio che M5S e Pd siano avviati verso una chiusura positiva della trattativa che dovrebbe portare alla formazione del nuovo governo "giallorosso". I nodi più importanti da sciogliere sono quelli sul nome del futuro Presidente del Consiglio, che potrebbe essere il confermato Giuseppe Conte dopo la caduta del veto Dem, dei nomi dei Ministri e del programma. Ovviamente non mancano le posizioni ...

Pd-M5s - tutti i nodi da sciogliere entro martedì. E il fronte pro Conte si allarga all’ala non renziana del Partito democratico : La condizione più difficile, Luigi Di Maio l’ha messa sul tavolo all’ora di cena del primo giorno ufficiale di trattative: i 5 stelle staranno nel governo giallorosso solo se Giuseppe Conte sarà premier. L’accelerazione è arrivata dopo che Beppe Grillo ha pubblicato il post in sostegno del presidente del Consiglio: il faccia a faccia tra il leader M5s e Nicola Zingaretti, prima smentito, è stato organizzato per cena. E’ ...

Il governatore dello stato di Washington Jay Inslee si è ritirato dalle primarie del Partito Democratico statunitense : Mercoledì il governatore dello stato di Washington Jay Inslee ha annunciato il ritiro della propria candidatura a presidente degli Stati Uniti durante un’intervista sulla rete televisiva MSNBC. Secondo una fonte di CNN, vuole ricandidarsi per un terzo mandato come governatore

Nel Partito Democratico è scontro sull'ipotesi Conte bis : Il discorso pronunciato oggi da Renzi al Senato è piaciuto perfino a palazzo Chigi ma non è un mistero che la figura del senatore di Scandicci sia ritenuta ingombrante dalle parti del Nazareno. Il timore dei fedelissimi di Zingaretti è che l'ex premier, magari a pochi mesi dalla nascita del governo, possa dar vita a propri gruppi parlamentari, diventando di fatto un interlocutore di primo piano dell'alleanza giallo-rossa. E comunque da parte ...

L’ex governatore del Colorado John Hickenlooper si è ritirato dalle primarie del Partito Democratico : Giovedì l’ex governatore del Colorado John Hickenlooper ha ritirato la propria candidatura a presidente degli Stati Uniti. Hickenlooper ha 67 anni, posizioni centriste e si è dato alla politica dopo aver lavorato come geologo e aver fondato un birrificio: non

M5S : Ferrandelli (+Europa) - 'Partito antidemocratico e autoritario' : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - "L’espulsione dei consiglieri Giulia Argiroffi e Ugo Forello dal M5S mi lascia interdetto e mi convince sempre più si tratti di un partito antidemocratico e autoritario". Così Fabrizio Ferrandelli, leader siciliano di +Europa. "Questo atto conferma la distanza politica