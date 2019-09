Mertens | “Importante vincere dopo le Nazionali | chi ha giocato oggi ha fatto bene Con

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 14 settembre 2019) Intervista di Driesa Sky Sport Calcio Napoli – Dries, attaccante del Napoli e autore di una doppietta nel match contro la Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita: “era importante anchela Nazionale, è difficile tornare anche per noie per chi torna dal Sud America. Il primo tempo un po’ meno, il secondo abbiamotanto e. Scudetto? Lavoriamo partitapartita, ora dobbiamo iniziare a fare punti. Turnover in Champions? Chi haha, ma le grandi squadre devono avere anche una panchina molto forte. Rinnovo? Vediamo, ora sto qua e non ho altri pensieri. Dipende, vediamo…” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Ultima ora: Napoli-Samp, il doppio ex Luca Fusi: “Azzurri con più certezze. Mi ha impressionato un nuovo acquisto” Caso ...

