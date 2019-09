Stefano De Martino | Belen lascia Tu Si Que Vales e scappa da lui

Belen Rodriguez e il bacio a Stefano De Martino - ma spunta una clamorosa gaffe : Belen Rodriguez e Stefano De Martino elegantissimi si baciano con sensualità. Ma una clamorosa gaffe di un fan scatena il web. Un post su Instagram come tanti si è trasformato in un caso in un batter d’occhio a causa di un follower che ha applaudito in un commento la super coppia gossip. Peccato che abbia scambiato Stefano De Martino con Andrea Iannone, che in realtà è l’ex ormai dimenticato di Belen Rodriguez. Apriti cielo! Subito ...

Stefano De Martino e la sua Belen. È il ballerino a dichiararlo prima di tutti : Povera Belen, queste sere non potrà dormire con il suo amatissimo Stefano. Ma cosa è successo precisamente? Niente di grave se non impegni lavorativi. Infatti, dopo ‘La notte della Taranta’ e il ‘Festival di Castrocaro’, Stefano De Martino si prepara a tornare in tv. A partire da lunedì 16 settembre, infatti, intraprenderà una nuova avventura. Sarà alla conduzione del programma di Rai2 ‘Stasera tutto è possibile‘. Stavolta, ad affiancarlo, non ...

Stefano De Martino e Belen : il gesto a sorpresa di Cecilia Rodriguez : Cecilia Rodriguez ricorda il matrimonio di Belen con Stefano De Martino La sorella di Belen, Cecilia Rodriguez, ha postato tra le sue Instagram Stories una foto che ha scatenato la gioia di molti fan. La fidanzata di Ignazio Moser ha voluto ricordare uno dei momenti più belli della sua vita: il matrimonio di Belen e Stefano De Martino. Nello scatto, infatti, si vedono Cecilia e la sorella insieme in occasione del giorno delle nozze avvenute ...

Belen e Stefano - Santiago De Martino alla scuola dei vip : «Il conto è da capogiro» : Belen e Stefano, Santiago De Martino alla scuola dei vip: «Il conto è da capogiro». Suona la prima campanella e tanti studenti tornano a scuola. Tra loro il piccolo Santi, figlio di Belen e Stefano, che frequenterà la scuola primaria all’American School of Milan, un istituto in cui l’istruzione è suddivisa in quattro livelli: lower elementary, upper elementary, middle school, high school. L’istituto è privato e ha una retta ...

Santiago - il figlio di Belen e Stefano De Martino - alla “scuola dei vip” : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sempre più uniti e innamorati. Da quando hanno reso ufficiale il loro ritorno di fiamma hanno riempito i rispettivi profili social con foto ‘bollenti’ e dediche d’amore. E l’altra sera sono anche apparsi insieme sul palco del Festival di Castrocaro. Fortemente voluti dal direttore di Rai 2 Carlo Freccero, i due potrebbero anche essere in procinto di convolare a nozze per la seconda volta, dopo il primo ...

