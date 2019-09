Claudia Lai Nainggolan posta la prima foto dopo l’inizio della chemioterapia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) “Unain bianco e nero per raccontare la mia storia, fermare tutto e subito per ricordare un momento in particolare, il periodo più bruttomia Vita. Un periodo che spero diventi al più presto soltanto un BRUTTO RICORDO (11/9/2019)”: queste le parole con le qualiLaiè tornata a parlare delle cure che sta affrontando per sconfiggere il cancro. L’annunciomalattia era arrivato lo scorso 11 luglio, data in cui la moglie del calciatore aveva iniziato la. E oggi torna a parlare ai suoi fan su Instagramndo unain bianco e nero. Unache è stata accolta con tanti messaggi di affetto, anche da parte di Miralem Pjanic, amica da tempo diVisualizza questo post su Instagram ???????????? ???????????????? ???????? ???????????????????????? ???? ???????????????? ???????????? ...

