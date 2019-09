VIDEO Spagna-Polonia 2019 | Mondiali basket 2019 | highlights e sintesi | le Furie Rosse

Vuelta di Spagna – Bizkarra come Fantozzi nella 16ª tappa - lo spagnolo costretto a pedalare… senza sellino [VIDEO] : Il corridore spagnolo ha perso il sellino a 118 km dal traguardo, pedalando per qualche centinaio di metri ‘alla bersagliera’ come nel film ‘Fantozzi contro tutti’ Mikel Bizkarra si è trasformato per qualche minuto in Fantozzi, ripercorrendo le gesta del celebre personaggio interpretato da Paolo Villaggio nel corso della sedicesima tappa. Lo spagnolo ha infatti perso il sellino della sua bici a 118 km dal traguardo, ...

Diretta/ Spagna Far Oer - risultato 2-0 - streaming VIDEO tv : doppio Rodrigo! : Diretta Spagna Far Oer, risultato live 2-0, streaming video tv: ottima prova delle Furie Rosse, protagonista è Rodrigo con una splendida doppietta.

DIRETTA/ Spagna Far Oer - risultato 1-0 - streaming VIDEO tv : intervallo : DIRETTA Spagna Far Oer, risultato live 1-0, streaming video tv: siamo all'intervallo con le Furie Rosse che sono passate in vantaggio col gol di Rodrigo.

Diretta/ Spagna Far Oer - risultato 1-0 - streaming VIDEO tv : gol di Rodrigo : Diretta Spagna Far Oer, risultato live 1-0, streaming video tv: ha preso il via la partita di Gijon per le qualificazioni a Euro 2020, segna subito Rodrigo!

DIRETTA/ Spagna Far Oer - risultato 0-0 - streaming VIDEO tv : in campo - si comincia! : DIRETTA Spagna Far Oer, risultato live 0-0, streaming video tv: sta per prendere il via la partita di Gijon per le qualificazioni agli Europei 2020.

DIRETTA SPAGNA SERBIA/ Streaming VIDEO tv : il cammino iberico - Mondiali basket - : DIRETTA SPAGNA SERBIA Streaming video tv: orario e risultato live della sfida che determinerà il primo posto nel girone J ai Mondiali di basket 2019.

Finale thriller nella 14ª Tappa della Vuelta di Spagna : maxi caduta - poi Sam Bennett beffa tutti in volata [VIDEO] : Incredibile Finale nella 14ª Tappa della Vuelta di Spagna: una maxi caduta ferma diversi ciclisti nel tratto conclusivo, poi Sam Bennett beffa tutti in volata partendo dalle retrovie Dopo le montagne affrontate nelle ultime frazioni, la 14ª Tappa della Vuelta di Spagna, corsa quest’oggi da San Vicente de la Barquera a Oviedo, ha rappresentato una grande occasione per le ruote veloci. Superato il GPM di terza categoria de l’Alto La Madera, ...

Diretta Spagna Italia/ Streaming VIDEO tv : inizia la seconda fase - Mondiali basket - : Diretta Spagna Italia Mondiali basket 2019 Streaming video e tv: cronaca e risultato live della partita che inaugura la seconda fase del torneo.

DIRETTA ROMANIA SPAGNA/ Streaming VIDEO e tv : i due precedenti più prestigiosi : DIRETTA ROMANIA SPAGNA Streaming video e tv: Furie Rosse a Bucarest per le qualificazioni agli Europei 2020, ecco i due precedenti più prestigiosi.

VIDEO Mondiali basket - Meo Sacchetti : “Ci è mancata un po’ di energia. Ora la Spagna - un’altra grande squadre” : L’Italia ha provato a giocare alla pari con la Serbia ai Mondiali 2019 di basket e si è inchinata soltanto nel finale per 77-92, il CT Meo Sacchetto ha commentato la partita: “Siamo arrivati un po’ stanchi nel finale, abbiamo sbagliato qualcosa e commesso un po’ troppo falli. Lì si è vista la differenza, fin quando abbiamo avuto energie fisiche e nervose siamo rimasti in partita ma contro una squadra come loro quando ...

VIDEO Danilo Gallinari : “Giocato alla pari con la Serbia per tre quarti - ora due lotte con Spagna e Porto Rico” : Danilo Gallinari ha segnato 26 punti ed è stato uno dei grandi protagonisti della partita tra Italia e Serbia ai Mondiali 2019 di basket, le marcature dell’azzurro non sono però bastate per la nostra Nazionale che è stata sconfitta per 77-92 dalla corazzata slava. Il cestista ha analizzato poi la sua prestazione: “La differenza tra noi e la Serbia in questo momento l’abbiamo vista nella continuità della partita: noi abbiamo ...

Vuelta di Spagna – Che paura per Cataldo! L’italiano dell’Astana evita un gatto per un soffio nella ricognizione [VIDEO] : Dario Cataldo ‘salvo’ per un pelo: che rischio durante la ricognizione della cronometro, gatto schivato per un soffio Tanto spettacolo alla Vuelta di Spagna 2019. Primoz Roglic, grazie alla cronometro individuale di ieri a Pau si è preso la leadership della classifica generale della grande corsa a tappe, lasciandosi alle spalle Valverde e Miguel Angel Lopez. Ad regalare spettacolo, oltre le imprese dei corridori in sella alle ...

Clamoroso alla Vuelta di Spagna – L’elicottero delle riprese tv scova una piantagione di marijuana [VIDEO] : Grazie all’elicottero delle riprese tv della Vuelta di Spagna una clamorosa scoperta: scovata una piantagione di marijuana ad Igualada La Vuelta di Spagna sta regalando spettacolo per le strade iberiche. I ciclisti si stanno sfidando in sella alle loro bici, a caccia della vittoria finale, che incoronerà la maglia rossa del 2019. Non mancano però le clamorose sorprese, che non riguardano solo la sfida in bicicletta. Durante ...