Caterina Balivo emozionata per Miss Italia | la proposta a Carolina Stramare

Miss Italia - Caterina Balivo a brutto muso contro la Bianchetti : "Basta con questa ipocrisia" : Piccola tensione (che però non è passata inosservata) tra Caterina Balivo e Lorena Bianchetti durante la finale di Miss Italia andata in onda venerdì 6 settembre su Rai 1 e che ha visto vincere Carolina Stramare. Le due conduttrici, rispettivamente di Vieni da me e A sua immagine, si sono scontrate

Miss Italia - gelo in diretta : è successo tra Caterina Balivo e Lorena Bianchetti : Carolina Stramare è Miss Italia 2019. La ventenne di Vigevano (Pavia), è la vincitrice dell’edizione numero 80 del Concorso. Nelle sue prime dichiarazioni Carolina ha parlato di sua madre, scomparsa da un anno: “Per me era oltre che una madre era un’amica vera – ha detto – e nonostante la sua assenza, la sento vicina. Sono fermamente convinta che la forza che mi accompagna ogni giorno da un anno a questa parte sia tutta ...

Caterina Balivo e la dieta anti tumorale : ‘Non so se riuscirò a farla per 5 giorni’ : Caterina Balivo si mette a dieta. La conduttrice, pronta a tornare con la nuova stagione di Vieni da me lunedì 9 settembre su Rai 1, non ha bisogno di perdere peso, perciò la sua non è una dieta dimagrante, piuttosto si tratta di un regime alimentare che ha come scopo quello di depurare l’organismo e prevenire i tumori. Trattasi cioè della dieta mima digiuno del dottor Valter Longo, che fornisce il kit contenente quello che bisogna ...

