Napoli | manager russo fermato su richiesta degli Usa | “Spionaggio economico” Putin

(Di giovedì 5 settembre 2019) Aleksandr Korshunov, alto dirigente della Odk, una società statale russa che produce motori, è statosuStati Uniti, che lo accusano di “spionaggio economico“. L’uomo, 57 anni, secondo il quotidiano Vedomosti è accusato di essersi appropriato illegalmente di documenti della General Electric e di informazioni protette da proprietà intellettuale in modo da utilizzarli per il programmaPd-14 per lo sviluppo di un motore per i nuovi aerei civili Ms-21. Secondo il ministeroEsteri di Mosca, Korshunov sarebbe statoil 30 agosto all’aeroporto del capoluogo campano. “L’ambasciata russa – riferisce il dicastero – è in contatto permanente con le autorità italiane e sta continuando ad esaminare la situazione”. Una fonte all’Odk citata dal quotidiano Vedomosti sostiene che Korshunov fosse arrivato ...

