Analisi Meteo per il mese di Agosto 2019 per il Bellunese : più caldo e meno pioggia : Di seguito l’Analisi Meteorologica del mese di Agosto 2019 per la provincia di Belluno a cura di Bruno Renon “Questo mese è risultato più caldo e un po’ meno piovoso del normale. Dopo l’accentuata e frequente instabilità del mese di luglio, questo mese ha presentato condizioni Meteorologiche più consone al periodo estivo, con rovesci e temporali che non sono mancati, ma che si sono alternati a brevi fasi di bel tempo. L’estate ...

Previsioni Meteo Settembre : arrivo dell’autunno o ritorno dell’estate? L’Analisi sul lungo periodo [DETTAGLI] : Torniamo a dare uno sguardo, in questa sede, alla possibile evoluzione di massima delle anomalie bariche sul Mediterraneo centrale per il prossimo mese di Settembre. Non intendiamo, ovviamente, prevedere nello specifico il tempo che farà però, dato che ci sono modelli stagionali che calcolano e anche con buona approssimazione, la possibile distribuzione barica prevalente anche un mese di distanza, possiamo cercare di dedurre, dalle loro ...