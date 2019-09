Mare Jonio | i 31 migranti a bordo saranno sbarcati in Italia per “motivi sanitari”

Migranti : sbarcano dalla Mare Jonio tutti i 31 naufraghi - ‘Motivi sanitari’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Sbarcheranno tra poco dalla Mare Jonio di Mediterranea, come apprende l’Adnkronos, tutti i restanti 31 Migranti ancora a bordo. E’ stato deciso dalle autorità dopo l’ispeazione a bordo di un team di medici inviati dal Ministero. Una motovedetta della Guardia costiera effettuerà tra poco il trasbordo in alto Mare. Ieri sono stati evacuati altri tre Migranti, tra cui una persona in ...

La nave Eleonore sotto sequestro a Pozzallo. Ancora in 35 a bordo della Mare Jonio : La nave Eleonore della Ong tedesca Lifeline è entrata al porto di Pozzallo, preceduta da un mezzo della Capitaneria di porto e seguita due vedette della Guardia di Finanza, che poco prima ne aveva preso il controllo, dopo aver notificato la violazione del divieto di ingresso in acque italiane. L'imbarcazione verrà ora sottoposta a sequestro amministrativo cautelare. La Ong ha già contattato un legale. Dopo un violento temporale, il ...

Migranti - nave Eleonore a Pozzallo : Finanza pronta al sequestro. Mare Jonio : «Qua sempre più dura» : Mentre la Mare Jonio è al quinto giorno di blocco in Mare al largo di Lampedusa, la Eleonore, nave della ong Mission Lifeline, con oltre 100 Migranti soccorsi a bordo, respinta nei giorni...

Nuovo sbarco migranti a Lampedusa - ancora ferma al largo nave Mare Jonio : ancora uno sbarco autonomo di migranti, a Lampedusa, mentre intanto resta ancora ferma a poche miglia al largo la nave Mare Jonio

Cinque casi di scabbia riscontrati a bordo della Mare Jonio : Mauro Indelicato Nella scorsa notte altri tre migranti sono stati fatti scendere dalla Mare Jonio, dove a bordo Cinque soggetti sarebbero affetti di scabbia. Intanto l'Ong Mediterranea continua il pressing per far sbarcare il proprio mezzo a Lampedusa Sono adesso in 31 a bordo della nave Mare Jonio, a fronte dei 98 inizialmente recuperati dalla nave dell’Ong Mediterranea Saving Humans. Dopo il trasporto a Lampedusa di 64 tra minori e ...

Migranti : quinta notte sulla ‘Mare Jonio’ - a bordo cinque casi di scabbia : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – quinta notte a bordo cinque della ‘Mare Jonio’ di Mediterranea Saving Humans per i 31 Migranti rimasti, dei 98 soccorsi nel Mediterraneo, dopo l’evacuazione medica di altre tre persone avvenuta ieri sera. A bordo si registrano anche cinque casi di scabbia. Intanto, peggiorano le condizioni climatiche. Come spiega il comandante della nave Giovanni Buscema, per domani sono previste onde ...

Migranti - problemi di salute sulla Mare Jonio : evacuati una donna e 2 ragazzi : Tre dei 34 Migranti della Mare Jonio, ancora bloccata a Lampedusa dal divieto di sbarco, sono stati evacuati. Si tratta di una donna e due ragazzi. Aperto anche il fronte Alan Kurdi: anche Trenta e Toninelli hanno vietato l'ingresso, la nave va verso Malta.

Mare Jonio - evacuati tre migranti per motivi di salute. Ne restano ancora 31. Zingaretti insiste : “Il governo non faccia finta di nulla” : Sono stati evacuati da una motovedetta della Guardia Costiera tre dei 34 migranti a bordo della nave Mare Jonio dell’ong Mediterranea Saving Humans: le loro condizioni di salute si erano aggravate e non erano più “compatibili con la permanenza sulla nave”, come ha fatto sapere l’ong in un tweet. “Devono scendere tutti in barella? A che punto volete arrivare?”, ha incalzato Mediterranea che in giornata aveva ...

Migranti : Fratoianni - ‘cosa aspetta Conte a far sbarcare Mare Jonio?’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Per il presidente del consiglio incaricato ‘chi sbarca in Italia, sbarca in Europa’. Giusto. E allora cosa aspetta Conte a far finire lo spettacolo indecoroso di decine di esseri umani bloccati da giorni sulla nave Mare Jonio?”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana.‘Basta con le parole – conclude il parlamentare di Leu – ora in ossequio ai valori di ...

Mare Jonio - nuovo appello di Mediterranea : "Fateli scendere" : Mare Jonio, nuovo appello di Mediterranea: "Fateli scendere" La nave è al largo di Lampedusa da quattro giorni ma non può approdare a causa del divieto di sbarco del ministro dell'Interno Salvini e controfirmato dai colleghi Trenta e Toninelli. A bordo 34 persone. Un medico: "Situazione psicologica ...