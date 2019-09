Fillippo Facci | il vero rischio dell' inciucio Pd-M5s | quale legge possono abolire i

Fonte : liberoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2019) C' è da capire se il governo giallo-rosso vorrà smontare ciò che il giallo (i Cinque Stelle) ha contribuito a edificare assieme al verdea Lega: e non solo in tema di economia o immigrazione o pensioni, ma anche sulla famigerata «legittima difesa» che la sinistra per mesi o anni ha demonizzato c