Beach Volley – A Catania si assegna la Coppa Italia | ultimo atto del campionato italiano

Beach Volley - Campionato Italiano 2019 Caorle. Toti e Allegretti : il tris vale il tricolore! Ranghieri e Ingrosso : dominio e trionfo : Firme d’autore sul Campionato Italiano che ha assegnato i titoli tricolori a Caorle. Alex Ranghieri e Matteo Ingrosso portano a termine la tre giorni perfetta e conquistano un successo che sa di riscatto per entrambi, così come Giulia Toti e Jessica Allegretti che vanno a prendersi il primo titolo Italiano dopo una prima parte di stagione perfetta e una parte centrale con qualche problema di troppo. In campo maschile Ranghieri e Ingrosso ...

Beach Volley – Campionato Italiano Assoluto - i risultati della seconda giornata di gare a Caorle : Assegnati i primi pass per le semifinali scudetto, in programma nella giornata di domani a Caorle Il giorno numero due del week end tricolore di Caorle ha assegnato i primi pass per le semifinali scudetto in programma domani sui campi della PiterPan Beach Arena di Caorle. Ad aver conquistato già l’accesso alle semifinali femminili sono state le ragazze del Club Italia Alice Gradini e Claudia Scampoli che nel quarto turno vincenti ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2019 Caorle. Ingrosso/Ranghieri inarrestabili! Benzi/Ficosecco - Gradini/Scampoli e Lantignotti/Michieletto semifinalisti a sorpresa : Delle quattro coppie che, dopo la seconda giornata di gare alle finali del Campionato Italiano, hanno già centrato l’ingresso in semifinale, ben tre sono outsider ma quasi tutti i grandi favoriti sono ancora in corsa e potrebbero rientrare dal tabellone perdenti sia in campo maschile che in quello femminile, dove spicca l’eliminazione, la seconda consecutiva, prematura di Zuccarelli/Traballi e di Barboni/Puccinelli, le due coppie che ...

Beach Volley - World Tour 2019 Jurmala - Zhongwei - Rubavu. Lettoni e cinesi profeti in patria - in Rwanda domani si gioca per il podio : Jurmala Avanti senza problemi le due coppie più attese, entrambe di casa, Samoilovs/Smedins e Plavins/Tocs che incontrano qualche difficoltà nel girone preliminare ma riescono a ottenere le due vittorie che significano ottavi di finale. Dovranno passare dai sedicesimi, invece, gli statunitensi Slick/Allen, noni al Mondiale e sconfitti dagli svizzeri Metral/Breer nella finale del girone. Bene, in casa statunitense, Budinger/Patterson che accedono ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2019 Finali. Chi ferma Ranghieri/Ingrosso? Abbiati/Andreatta tra i perdenti. Leonardi/Benazzi-Barboni/Puccinelli : chi perde è fuori : Prima giornata all’insegna dello spettacolo e di qualche importante sorpresa nella finale del Campionato Italiano in corso di svolgimento a Caorle. Si sono disputati due turni del tabellone vincenti e uno del tabellone perdenti e già ci sono le prime vittime illustri che dovranno risalire la china, mentre buona parte dei favoriti è già al terzo turno del tabellone vincenti. In campo femminile nella mattinata di oggi una tra le coppie più ...

Beach Volley - Campionati Italiani giovanili 2019. L’Italia del futuro festeggia a Caorle : ecco tutti i nuovi campioni tricolori : Club Italia ma non solo. Dopo quattro giorni di sfide all’ultimo punto l’Italia ha i suoi nuovi campioni giovanili di Beach volley nelle categorie ormai consuete: Under 16, Under 19 e Under 21 e il primo dato che salta all’occhio è la partecipazione oceanica ai Campionati giovanili che riscuotono sempre più successo tra i giovanissimi che hanno affollato le spiagge nelle dodici tappe che hanno preceduto la finalissima in ...

Beach Volley - World Tour 2019. Ultimi fuochi stagionali senza azzurri in campo a Jurmala - Rubavu e Zhongwei : Si gioca in ogni angolo del mondo in questo finale di agosto senza particolari fuochi d’artificio per il Beach volley di alto livello che attende le finali del World Tour a Roma per sparare le ultime cartucce. Tre sono i tornei del World Tour in programma in questo fine settimana. Dedicato solo al settore maschile il torneo 3 stelle di Jurmala in Lettonia, con grande attesa per la presenza dei padroni di casa Samoilovs/Smedins, reduci dal ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2019 Caorle. Da domani ci si gioca lo scudetto tricolore : quanti pretendenti per il titolo : Sarà Caorle quest’anno ad assegnare i titoli tricolori del Beach volley, con una settimana di anticipo rispetto alla Coppa Italia in programma nel prossimo week end nella tradizionale location di Catania. Da domani a domenica 32 coppie maschili e altrettante femminili fra le migliori del panorama Italiano, si daranno battaglia per conquistare il titolo più ambito, quello di campione d’Italia e succedere a Menegatti/Orsi Toth tra le ...

Beach Volley - World Tour 2019 Mosca e Knokke-Heist. Europa batte Brasile 2-0 a Mosca : due prime volte stagionali di lusso. Francia e Colombia ok in Belgio : Mosca Due prime volte stagionali per due coppie che si ritrovano dopo un periodo buio. Il 4 stelle di Mosca regala gioia alle svizzere Heidrich/Vergè-Deprè che non vincevano un torneo del World Tour da ben tre anni e ai lettoni Samoilovs e Smedins che proprio a Mosca, un anno fa, avevano conquistato il loro ultimo successo nel circuito mondiale prima di affrontare un periodo non semplice durato di fatto un anno. In campo femminile Vergè-Deprè e ...

Finals di Beach Volley - iniziato il countdown in vista dell’evento di Roma : definiti i due main draw : Definite le prime 48 coppie (24 per ciascun tabellone) che comporranno i due main draw, a queste si aggiungeranno poi le 8 (per tabellone) provenienti dalle qualificazioni A Roma è iniziato il conto alla rovescia in vista delle Finals di Beach Volley in programma al Foro Italico dal 4 all’8 settembre, ultimo appuntamento di rilievo del calendario internazionale stagionale del Beach Volley. In attesa del ritorno nella Capitale delle stelle ...

Beach Volley - World Tour 2019 Mosca. Brasile a caccia della doppietta a Luzhniki. TUTTE LE FINALI IN DIRETTA TV SU OA SPORT DALLE 13.35 : Sarà un lungo e spettacolare pomeriggio di Beach volley, tutto da seguire in DIRETTA Tv su SPORT2U, la web tv visibile su OA SPORT (in basso a destra da mobile o sotto gli articoli da desktop) quello che attende gli appassionati di Beach volley con le quattro FINALI del torneo 4 stelle di Mosca. Il Brasile vuole tornare padrone dopo un lungo periodo buio e si affida all'”usato sicuro” di Alison e Talita, due vecchi guerrieri delle ...

Beach Volley - World Tour 2019 Knokke-Heist. Nono posto per They/Barboni. Oggi semifinali e finali : Si chiude con un Nono posto l’avventura di Chiara They e Arianna Barboni nel torneo 1 stella di Konokke-Heist che non ha regalato grandi soddisfazioni ai colori azzurri. A risultare letale per la coppia azzurra, come era capitato in qualificazione con Scampoli/Varrassi, sono state le israeliane Starikov/Dave che hanno sconfitto negli ottavi di finale They/Barboni con il punteggio di 2-1. Senza storia il primo parziale che ha visto la ...

Beach Volley - World Tour 2019 Mosca. La vendetta delle brasiliane : Menegatti/Orsi Toth si fermano ai quarti. SEMIFINALI IN DIRETTA SU OA SPORT DALLE 15.30 : Niente coppie italiane in semifinale nel torneo 4 Stelle di Mosca. Dopo Lupo/Nicolai, anche Menegatti/Orsi Toth escono di scena nei quarti di finale sulla sabbia russa subendo la tremenda vendetta delle esperte brasliane Talita/Taiana Lima, battute DALLE azzurre nella gara d’esordio. Ennesima battaglia infinita per la coppia azzurra che stavolta non è riuscita ad avere la meglio ai vantaggi come le era capitato ieri contro Ludwig/Kozuch. ...