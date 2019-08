Mondiali di ciclismo | Cassani | ‘Ho una lista di 12 – 14 corridori’ | Trentin sarà il leader

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 27 agosto 2019) Ad un mese daidiche si terranno in Yorkshire è già molto chiara la situazione in casa Italia per quanto riguarda la corsa più attesa, quella dei professionisti. Il Ct Davideha già svelato quali sono le sue strategie e gli uomini tra i quali saranno scelti i titolari per la gara che si terrà il 29 settembre. La nazionale azzurra punterà su Matteo, vincitore di una tappa al Tour de France e ritenuto il corridore più adatto per guidare la squadra e cercare un risultato di prestigio nella sfida iridata.: ‘Troppo duro per Viviani’ha già le idee molto chiare sulla nazionale da costruire per idiin Yorkshire del prossimo 29 settembre. Il percorso non è durissimo, ma neanche pianeggiante, con un circuito finale nervoso, ricco di saliscendi. La distanza è di ben 285 chilometri e l’incognita del meteo, che spesso a quelle ...

