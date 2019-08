Moto2 | Augusto Fernandez si impone a Silverstone | Alex Marquez cade e riapre il Mondiale

Fonte : sportfair

(Di domenica 25 agosto 2019) Il pilota spagnolo vince davanti a Navarro e Binder, accorciando in classificail gap da, caduto per colpa di un suo errore Seconda vittoria stagionale per, il pilota spagnolo sial termine del Gran Premio didibeffando un coriaceo Navarro. Una gara bellissima, vinta con forza dal classe ’97, checosì la caccia aldopo la caduta di. Continua a fallire l’appuntamento con il successo invece Navarro, costretto ad accontentarsi della seconda piazza dopo aver guidato il gruppo per molti giri. Completa il podio Brad Binder, che vince il testa a testa con Gardner. Il primo degli italiani è Fabio Di Giannantonio, che precede sul traguardo Baldassarri e Luthi. Nono invece Luca Marini, mentre Vierge completa la top ten.L'articolosi...

