Detenuto per omicidio evade da Poggioreale | ha usato una corda di lenzuola

Napoli - Detenuto per omicidio evade dal carcere di Poggioreale usando una corda di lenzuola : è la prima volta che accade in 100 anni : Si è calato al di là del muro di cinta del carcere di Poggioreale utilizzando una lunga fune Robert Lisowski, il detenuto 32enne di origini polacche evaso oggi dalla casa circondariale di Napoli. Lisowski è riuscito a superare il muro perimetrale del carcere dal lato di via Francesco Lauria, quello cioè che affaccia sul Centro direzionale. Sono in corso ricerche a tappeto da parte di tutte le forze di polizia, coordinate dalla Procura. Lisowski ...

Roma - Detenuto di Rebibbia evade dall'Ospedale Pertini : Le forze dell'ordine sono alla ricerca di Vincenzo Sigigliano, un detenuto di 47 anni che questa mattina è riuscito a scappare dall'Ospedale Sandro Pertini dove era stato accompagnato per una visita medica. L'uomo, detenuto a Rebibbia, ha presumibilmente finto un malore per farsi scortare in ospedale, dove è riuscito ad eludere i controlli della Polizia Penitenziaria e a darsi alla fuga.Vincenzo Sigigliano è un napoletano, da anni residente ...

Roma - Detenuto 47enne evade dal Pertini : 10.05 Era stato accompagnato ieri dalla polizia penitenziaria del carcere di Rebibbia all'ospedale Pertini per una visita medica, ma il detenuto, 47 anni, è riuscito a fuggire. Nella Capitale è caccia all'uomo. Secondo quanto si è appreso, il fuggitivo è un pregiudicato di Napoli, ma residente a Roma da anni, accusato dei reati di truffa e falso ideologico. Quando si è dileguato aveva ancora le manette ai polsi.

Caccia all'uomo a Roma : si cerca il Detenuto evaso ieri dall'ospedale Pertini : Da 24 ore è Caccia all'uomo a Roma: non è stato ancora rintracciato il detenuto evaso ieri all'ospedale Sandro Pertini dove era stato accompagnato dalla polizia penitenziaria del carcere di Rebibbia per una visita medica. Le forze dell'ordine hanno ripreso le ricerche del fuggitivo questa mattina. ieri per tutto il giorno si sono setacciate le aree verdi dei Monti Tiburtini, Pietralata e Casal Bruciato, e un elicottero si è alzato ...

Roma - evade Detenuto di Rebibbia : era all'ospedale Pertini per una visita medica : Si tratta di un italiano di 47 anni. Doveva scontare la pena per i reati di truffa e falsificazione di carte di credito. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, sarebbe scappato via ancora ammanettato

Roma - Detenuto finge malore poi evade sulla via per l’ospedale : è caccia all’uomo. Faceva parte della “banda del trapano falso” : È scappato dall’ospedale con ancora le manette ai polsi. Maglietta bianca, pantaloncini marroni e sottopantaloncini rossi. Ora è ricercato in tutta Roma, motivo per il quale si sono alzati in volo anche gli elicotteri della polizia. Fuga da film questa mattina per Vincenzo Sigigliano, arrestato il 13 luglio scorso in Messico insieme ad altri due sodali, come componente della “banda del trapano falso“: acquistavano trivelle, ...

Brindisi - pestato per relazione con moglie di un Detenuto : arrestati mamma e figli : Hanno aggredito un ragazzo con calci, pugni e schiaffi al volto, usando anche un bastone, perché aveva una relazione sentimentale con la moglie di un loro parente, attualmente in carcere. È accaduto a Brindisi, dove tre persone sono state arrestate dalla Polizia con l’accusa di tentato omicidio aggravato da premeditazione, motivi futili e dall’aver agito con crudeltà. Alla vittima dell’aggressione, un giovane Brindisino, era ...

Il rapper A$AP Rocky - da un mese Detenuto in Svezia - è stato liberato : Era stato arrestato dopo una presunta rissa avvenuta a Stoccolma, ed è sotto processo: il verdetto sarà il 14 agosto

L’uomo eritreo che per tre anni era stato Detenuto in un carcere italiano per uno scambio di persona ha ottenuto l’asilo politico : Medhanie Tesfamariam Berhe, che da alcune settimane era in un centro per rimpatri, potrà quindi rimanere in Italia

Un rapper molto famoso è Detenuto da venti giorni in Svezia : A$AP Rocky è accusato di aver aggredito un ragazzo, ma lui sostiene sia stata autodifesa: ora è intervenuto perfino Donald Trump

Wimbledon costa… il carcere : un Detenuto evade dai domiciliari per vedere la finale - scattano le manette : Un uomo di Bergamo, ai domiciliari per una pena di quattro mesi, ha lasciato la propria abitazione per vedere in un bar il match tra Djokovic e Federer La finale di Wimbledon tra Federer e Djokovic potrebbe costare carissima ad un uomo di Stezzano, in provincia di Bergamo, colpevole di essere evaso dagli arresti domiciliari per recarsi in un pub a vedere la partita tra lo svizzero e il serbo. AFP/LaPresse Costretto in casa per una pena di ...

Palermo : evade Detenuto in permesso per seguire carro 'Festino' Santa Rosalia : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) - Un detenuto del carcere Ucciardone di Palermo, in permesso, è evaso durante le prove per il Festino di Santa Rosalia, patrona della città. L'uomo, che ha partecipato alla realizzazione del carro trionfale della 'Santuzza', è evaso sabato sera ma la notizia si è appresa

Palermo : evade Detenuto in permesso per seguire carro ‘Festino’ Santa Rosalia : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) – Un detenuto del carcere Ucciardone di Palermo, in permesso, è evaso durante le prove per il Festino di Santa Rosalia, patrona della città. L’uomo, che ha partecipato alla realizzazione del carro trionfale della ‘Santuzza’, è evaso sabato sera ma la notizia si è appresa solo nella notte durante il tradizionale Festino. Si tratta di Alessandro Cannizzo, 44 anni, originario di Messina. ...