C’è qualche garantista per Tatarella? Sì | a sinistra Oggi il Riesame

Fonte : ilfoglio

(Di domenica 25 agosto 2019) Il dolore di una persona in carcere la vedi dagli occhi della moglie. Che sono sempre impauriti anche se provano a farsi coraggio. Da quello che dice, dalle parole che usa con i figli per spiegare che papà non c’è, ma tornerà presto. Perché tornerà. Perché deve tornare. A Enea, il figlio di tre anni

zerocalcare : Se qualcuno è scappato dall'Italia dopo qualche efferato delitto e ha deciso di trovare rifugio in un posto dimenti… - agorarai : 'Per fare una manovra espansiva c'è bisogno di mettere qualche soldo in più nelle tasche degli italiani'… - borghi_claudio : @FabioRoscioli @marioerdrago @KellerZoe @Paolo3_P Paragone, Lannutti e C con la Boschi? E perchè mai costoro dovreb… -