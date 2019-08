Serie D | Daspo per due tifosi per atti di violenza DETTAGLI

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 24 agosto 2019) Al termine di un’istruttoria partita dalla segnalazione dei Carabinieri di Giulianova, il Questore di Teramo ha inflitto ilnei confronti di un cinquantenne e di un trentenne residenti a Montevarchi (Arezzo). Il provvedimento diè il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che sanziona coloro che si siano resi responsabili didinel corso delle competizioni. In particolare il 30 gennaio scorso, a Giulianova, vi furono violenti scontri tra idel Real Giulianova e del Montevarchi, in occasione dell’incontro tra le due compagini sportive. I provvedimenti hanno la durata di tre anni per il cinquantenne, resosi responsabile di più gravi comportamenti, ed un anno per il trentenne. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo ...

