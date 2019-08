Previsioni meteo domenica 25 agosto | permane l’instabilità | temporali su molte zone

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 24 agosto 2019) Anche il giorno festivo di questo Weekend, sarà costernato dadiffusi su gran parte del territorio. Come abbiamo avuto modo di ribadire in più di qualche occasione nei nostri editoriali, siamo di fronte a un tipo di circolazione instabile, che non presenta connotati particolarmente profondi sotto l’aspetto barico né, quindi, attività cicloniche significative. Più che altro si tratta di una instabilità che viene innescata da una moderata crisi barica alle medie quote atmosferiche e che trova molta energia dal basso per via della surplus termico del giorni trascorsi. Quindi, una instabilità che ha modo di esaltarsi di più in prossimità dei rilievi e poi magari potrà sconfinare anche verso le pianure o le coste ai essi più vicine, ma interessa, essenzialmente, le aree interne. In linea di massima a essere maggiormente interessate sono la gran parte dei settori appenninici, ...

3BMeteo : Previsioni #meteo per questo weekend #24Agosto - JeanVal22582217 : @GallozziMrita In anticipo di circa un mese. Previsioni meteo negative? - zazoomblog : Meteo le previsioni per domenica 25 agosto 2019 - #Meteo #previsioni #domenica #agosto -