Nicola Zingaretti al Quirinale | succede di tutto | Giuda La clamorosa rivolta

Nicola Zingaretti al Quirinale : "Per noi non è facile". Brusca frenata sull'inciucio tra Pd e M5s : L'accordo tra Pd e M5s oggi appare un po' più lontano. Nicola Zingaretti, salito al Quirinale insieme alla delegazione dem per esporre la posizione del partito al presidente Sergio Mattarella, ha sottolineato come formare un governo con il Movimento 5 Stelle "per noi non è una scelta facile perché l

Consultazioni - Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio in trattativa : sarà un premier donna? : Aumentano le quotazioni dell'Accordone tra Pd e 5 Stelle per un esecutivo. Scendono le quotazioni di Roberto Fico come premier mentre spuntano nomi femminili. Almeno questa sarebbe una svolta Crisi, il giorno in cui Giuseppe Conte si gioca il ruolo da protagonista: "Governo finisce qui" " La corrida cieca della crisi macha. Due nomi per Palazzo Chigi: Fico o Zingaretti"

Nicola Zingaretti : "Conte non va bene - nessun veto su Di Maio" : È tempo di piantare paletti per Nicola Zingaretti. No a Giuseppe Conte premier; sì a Luigi Di Maio ministro; no a un Contratto di Governo; no ai due vicepremier che alla fine pensano solo al proprio tornaconto. “Senza un Governo forte e con obiettivi evidenti, per no ci sono solo le urne” dice il segretario del Pd in un’intervista al Messaggero in cui rivendica il successo della sua linea - e non quella di Matteo ...

Nicola Zingaretti - "pieno mandato dal Pd per trattare col M5s". Vuole cancellare Di Maio o tornare al voto? : "mandato pieno al segretario Nicola Zingaretti per trattare con il Movimento 5 Stelle". Dalla Direzione Pd, senza alcuna discussione interna, si dà il via al tentativo di formare un governo con i grillini. Ma dalle parole di Zingaretti emerge come quello dei dem, più che un dialogo, somigli a un dik

Nicola Zingaretti : "No alle ammucchiate - maggioranza di governo chiara o voto" : “Serve un governo forte: chiarezza e nessuna confusa ammucchiata”, è netto il messaggio che Nicola Zingaretti lancia dalla direzione del Pd. Nella sua relazione, approvata dall’assemblea per acclamazione, spiega: “Abbiamo la responsabilità e il dovere di verificare se esiste una nuova maggioranza parlamentare”. All’indomani delle dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiede che ...

Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - primo contatto telefonico. Il premier Pd-M5s : tre nomi da brividi : Facile "mandare a casa" Matteo Salvini, il duro per Pd e M5s arriva ora. Approfittato della crisi aperta da Matteo Salvini con eccessiva leggerezza, i dem iniziano ufficialmente la trattativa con i grillni per il governo "dell'inciucio". Come riportato dalla Stampa, il segretario Nicola Zingaretti e

Matteo Renzi e Nicola Zingaretti - quello che è sfuggito a molti : Pd e M5s - perché può saltare tutto : Il premier Giuseppe Conte non si è ancora dimesso e nel Pd va in scena un nuovo, drammatico cambio di rotta. Matteo Renzi, in Senato, corregge il tiro dichiarandosi a favore di un governo con il Movimento 5 Stelle, anche di breve durata, per disinnescare l'aumento dell'Iva e la manovra. In quel gove

Nicola Zingaretti attacca Giuseppe Conte : "No all'auto-assoluzione. C'era anche lui in questi 15 mesi" : "Tutto quanto detto sul ministro Matteo Salvini dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte non può che essere condiviso. Ma attenzione anche ai rischi di auto-assoluzione". Nicola Zingaretti, dopo il discorso del premier in Senato attacca: "In questi 15 mesi è stato il presidente del Consiglio, anc

Nicola Zingaretti; "Non ci sarà nessun governo M5s-Pd. Se si arriva alla crisi bisogna tornare a votare" : "Smentisco l'ipotesi di governi Pd-Cinque stelle". Nicola Zingaretti, al termine dell'incontro alla Camera con il presidente Roberto Fico, ha chiarito che "nel caso si arrivasse a una crisi di governo la nostra posizione era, è e rimarrà sempre la stessa. La via maestra è quella di ridare la parola

"No a governi pasticciati o di corto respiro" - dice Nicola Zingaretti : "Vedremo, dopo questo fastidioso ginepraio di parole senza contenuti e senza valori, cosa accadrà martedì nel dibattito aperto dal Presidente Conte. Diciamo no a qualsiasi ipotesi di Governo pasticciato e di corto respiro". Lo scrive su Facebook il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti. "Continuo a pensare - aggiunge Zingaretti - che aprire dibattiti su governi futuri prima che quello in carica cada sia un errore. ...

Nicola Zingaretti : "No a governi pasticciati o di corto respiro" : “Vedremo, dopo questo fastidioso ginepraio di parole senza contenuti e senza valori, cosa accadrà martedì nel dibattito aperto dal Presidente Conte.Diciamo no a qualsiasi ipotesi di Governo pasticciato e di corto respiro”. Lo scrive su Facebook il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti.Il segretario del pd spiega: “Solo nello sviluppo dell’eventualecrisi di Governo sotto la guida ...

Nicola Zingaretti : "Bene Conte. La strategia dell'odio aggrava i problemi" : “Bene Conte. La strategia dell’odio non risolve i problemi, li aggrava e li scarica su esseri umani. La vicenda Open Arms è l’ennesima prova del fallimento della politica di questi mesi.” Lo scrive in una nota il Segretario del Pd Nicola Zingaretti.

Nicola Zingaretti lancia la campagna "Italia più bella" : "È il momento dell'unità" : Nicola Zingaretti, segretario del Pd, lancia in un video su Facebook la campagna “Italia più bella”.“Il Governo ha fallito - afferma -, è in crisi e quindi le nostre ragioni erano quelle giuste. Ora è il momento dell’unità per proporre un’alternativa per il Paese.Costruiamo tutti insieme un’Italia più bella, a partire dalle feste de l’Unità rese possibili da ...

Nicola Zingaretti contro Matteo Renzi - scissione del Pd in vista? Indiscrezione-terremoto : "Francamente no". Il segretario del Pd Nicola Zingaretti liquida così l'ipotesi di Matteo Renzi di allearsi ai Cinque Stelli per formare un fronte anti-Salvini. "Tutto il Partito Democratico in questi lunghi mesi ha escluso qualsiasi ipotesi di accordo con il M5S - scrive Zingaretti nel suo blog sul