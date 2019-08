Il podcast «Chiudi gli occhi | torna bambino» nell’infanzia di Irama | «I baci delle

«Chiudi gli occhi - torna bambino» : il podcast che torna indietro nel tempo con le celebrity : Conoscete qualcosa che resta addosso più dell’infanzia? È il territorio che siamo stati e che per tutta la vita ci portiamo dietro, e dentro. A volte ormai adulti ci fa forti, ancora capaci di stupore. Altre ci manda in rovina. E comunque… non c’è scampo. Restiamo, siamo tanto anche quel bambino che eravamo. E così, se chiudiamo gli occhi e forziamo la memoria al primo ricordo che abbiamo di noi, eccoci in un lampo di nuovo e come per miracolo ...