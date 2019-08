Volley | Osmany Juantorena | “Grande gioia la qualificazione olimpica | così mi è venuta

Fonte : oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2019) C’è grande entusiasmo nell’ambiente dell’Italmaschile dopo laraggiunta brillantemente dieci giorni fa ed ora il prossimo obiettivo nel mirino è il Campionato Europeo in Francia dal 12 al 29 settembre. La squadra azzurra sarà al completo nella rassegna continentale, con una delle stelleche ha deciso di partecipare alla kermesse francese sulla scia positiva del torneo pre-olimpico di Bari. “Non mi piaceva l’idea di interrompere il lavoro fatto in queste settimane con la squadra – dichiarain un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport –ho espresso a Blengini la mia disponibilità a giocare l’Europeo, dopo quello del 2015 chiuso col bronzo. Certo, mi dispiace per Kooy che era stato preallertato”. Il 34enne italo-cubano si è poi proiettato sull’Europeo ...

Prisci_volley : RT @trentinovolley: Simone #Giannelli scelto dalla #FIVB, assieme ad Osmany #Juantorena, come miglior giocatore del girone C dei tornei di… - CarlottaRossi11 : #Pallavolo #Volley #RoadToTokyo - Osmany Juantorena: 'Questo gruppo merita e ci siamo. Tokyo ci vediamo presto' - Prisci_volley : RT @Coninews: ???? Ai Giochi Olimpici di #Rio2016 ha conquistato l'argento con la Nazionale di pallavolo, tanti auguri di buon compleanno a O… -