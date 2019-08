Il Titanic si sta perdendo in mare | ecco cosa rimane della storico transatlantico

Cineca - i conti in rosso e i bilanci in bianco. L’odissea del Titanic dell’informatica di Stato che dovrà restituire al Miur 136 milioni di euro : conti in rosso per 38 milioni, bilanci non firmati per la prima volta in 40 anni. Il presidente che si dimette, ma anche una sentenza del Tar che rianima le speranze per il Titanic dell’informatica di Stato di proseguire il suo viaggio con fondi pubblici. I fatti. Da marzo ad agosto, hanno lasciato l’incarico figure chiave in scadenza, in particolare i rappresentanti del Miur nel collegio dei revisori dei conti e nell’assemblea consortile. L’1 ...