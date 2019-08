Bitter Sweet Anticipazioni 21 e 22 agosto | Ferit vicino alla verità su Hakan

Bitter Sweet - spoiler del 23 agosto : l'Onder tende una trappola alla moglie Demet : Sono sempre più travolgenti le avventure dello sceneggiato Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, approdato sul piccolo schermo italiano da giugno 2019. Nelle puntate numero 59 e 60 in programmazione su Canale 5 il 23 agosto 2019, il cattivo della soap, cioè Hakan Onder, troverà un escamotage per impedire alla moglie Demet di smascherarlo. Ebbene sì, il losco imprenditore per paura che la sorella di Deniz possa rivelare alla giustizia che è ...

Bitter Sweet - trame : Hakan ricatta Nazli affinché metta fine alle nozze con l'Aslan : Torna lo spazio con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la seguitissima serie tv turca con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. Nelle prossime puntate, Hakan Onder organizzerà un piano per dividere Nazli Piran e Ferit Aslan, utilizzando l'ignara Asuman. Bitter Sweet: Deniz salva Asuman Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, relative alle puntate in onda nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 si ...

Can Yaman di Bitter Sweet a Napoli - hotel transennato per l’assalto delle fan : Can Yaman, l’attore turco che veste i panni di Ferit nel serial tv “Bitter Sweet – ingredienti d’amore”, è stato in vacanza a Napoli. Una folla composta soprattutto da donne ha preso d’assalto l’hotel in cui alloggiava l’uomo, al punto da rendere necessario transennare l’ingresso. Poco dopo, Yaman è sceso in strada per salutare e prestarsi alle foto di rito.

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di giovedì 22 agosto 2019 : anticipazioni puntate 57 e 58 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda giovedì 22 agosto 2019 su Canale 5: Mentre Hakan parla in casa con Bekir, Demet sente la conversazione che riguarda l’assassinio del fratello: dopo aver fatto le sue indagini, scopre che Hakan è il mandante dell’omicidio. I due litigano e alla fine Hakan ammette la sua colpa. Nazli ha problemi finanziari con il ristorante e non ha il denaro per pagare ...

Bitter Sweet spoiler al 23 agosto : Asuman quasi abusata da Muzzafer - salvata dal suo amico musicista : La soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è tornata su Canale 5, dopo la sua pausa estiva. La soap continuerà ad essere ricca di colpi di scena come sempre. Nelle puntate prossimamente in onda, il rapporto tra Nazli e sua sorella Asuman peggiorerà sempre di più. Fortunatamente quest'ultima capirà presto i suoi errori e lascerà la casa dell'amico Deniz. La situazione sembrerà ristabilirsi, tuttavia solamente per poco. Infatti, la ...

Bitter Sweet - spoiler episodi 57 e 58 : Demet minaccia di lasciare Hakan : Torna l'appuntamento dedicato con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv turca che ogni giorno colleziona quasi il 21% di share sulle reti Mediaset. Negli episodi 57 e 58 trasmessi giovedì 22 agosto su Canale 5 dopo la soap "Una Vita", Demet Kaya apprenderà che Hakan Onder è l'assassino di suo fratello Demir e Zeynep, tanto da decidere di lasciarlo. Bitter Sweet: riassunto episodi precedenti Negli episodi precedenti di ...

Bitter Sweet Anticipazioni 22 agosto 2019 : Hakan confessa l'omicidio di Demir : Demet scopre che suo marito ha ucciso Demir. Hakan conferma i dubbi della moglie e confessa di aver ucciso il cognato per ottenere la Pusula Holding.

Bitter Sweet/ Anticipazioni 21 agosto : Nazli e Asuman - è guerra - mentre Denis... : Bitter Sweet Anticipazioni 21 agosto: si incrina il rapporto tra Nazli e Asuman, accusata di aver spifferato a Denis la verità sul finto matrimonio.

Bitter Sweet - anticipazioni : HAKAN ricatta NAZLI - ecco come farà : Un terribile piano messo in atto dal perfido HAKAN Onder (Necip Memili) metterà nuovamente a rischio la felicità di NAZLI (Ozge Gurel) e Ferit (Can Yaman) nelle prossime puntate italiane di Bitter sweet – Ingredienti d’amore. Il cattivo della telenovela non esiterà infatti a ricattare la cuoca non appena Asuman (Ilayda Akdogan) cadrà in un suo tranello. Scopriamo insieme di che cosa si tratta… Bitter sweet, trame: Asuman spara a ...

Bitter Sweet - anticipazioni : Ferit e Nazli ottengono la custodia di Bulut : Nazli, Bulut e Ferit - Bitter Sweet Dopo la breve pausa della scorsa settimana, riprendono su Canale 5 gli episodi inediti di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore. Grazie al loro matrimonio combinato, Ferit (Can Yaman) e Nazli (Ozge Gurel) riusciranno ad ottenere, finalmente, la custodia del piccolo Bulut (Alihan Turkdemir), ma le tensioni non saranno affatto terminate: Deniz (Hakan Kurtas) scoprirà infatti che l’unione dei due ...

Bitter Sweet - Can Yaman sbalordito in vacanza a Napoli : “Incredibile” : Can Yaman di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore sorpreso dai fans italiani L’estate 2019 ha riservato una sorpresa inaspettata per i fans italiani di Bitter Sweet e di Can Yaman. L’attore, che ha dato corpo al personaggio di Ferit Aslan, infatti è approdato cinque giorni fa a Napoli, con una capatina a Capri, sorprendendo tutti e mandando in visibilio i telespettatori attenti della soap opera turca in onda da giugno su ...

Bitter Sweet anticipazioni episodi 61-65 : la Turan mentirà sulla storia dell'aborto : Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore degli episodi in onda su Canale 5 dal 26 al 30 agosto (dal 61 al 65) promettono intrighi, colpi di scena e nuovi ostacoli da affrontare per la coppia Ferit-Nazli. Una volta ottenuto l'affidamento del piccolo Bulut tra i due non filerà tutto liscio, anzi, proprio quando stanno per ritrovare un po' di serenità, si insinuerà tra di loro una vecchia conoscenza dell'Aslan: l'ex fidanzata Pelin. ...