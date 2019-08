Migranti : naufrago si getta in mare da Open Arms - recuperato da Guardia costiera : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – Un uomo si è gettato in acqua dalla nave Open Arms ma è stato recuperato subito da una motovedetta della Guardia costiera. E’ accaduto poco dopo le 8 di questa mattina. Domenica altri quattro Migranti si erano gettati in acqua e sono stati recuperati dai volontari della ong. L'articolo Migranti: naufrago si getta in mare da Open Arms, recuperato da Guardia costiera sembra essere il primo su ...