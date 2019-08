Cambiamenti climatici | l’allarme di uno studio | “Entro il 2050 il livello del Mar

Cambiamenti climatici : il riscaldamento globale produrrà onde sempre più alte e potenti : Se si continuerà ai ritmi attuali, tra gli effetti del riscaldamento globale ci saranno anche venti sempre più forti che creeranno onde marine alte e potenti, tanto da mettere a rischio coste e infrastrutture, soprattutto sulla costa meridionale dell’Australia e quella occidentale del Sud America. Uno studio della Griffith University in Australia, pubblicato su Nature Climate Change, ha tenuto conto di circa 150 modelli di simulazione ...

Isole del Pacifico : "Uniamo le forze contro Cambiamenti climatici" : L'appello nella Dichiarazione di Kainaki II, i leader riuniti in occasione del 50esimo Pacific Islands Forum

Cambiamenti climatici : le isole del Pacifico chiedono azioni urgenti - “il momento di agire è ora” : In occasione del 50° incontro del “Pacific Islands Forum”, i leader delle isole del Pacifico hanno lanciato un appello rivolto “a tutti i Paesi” affinché uniscano le le forze per intraprendere “azioni coraggiose, decisive e di cambiamento per affrontare le sfide dei Cambiamenti climatici“, perché “il momento di agire è ora“. L’appello è contenuto nella Dichiarazione di Kainaki II, che arriva ...

Perché i Cambiamenti climatici colpiscono di più le donne : Una donna nigeriana dopo la distruzione del suo villaggio (foto: LUIS TATO/AFP/Getty Images) Lo scorso giugno Philip Alston relatore speciale delle Nazioni Unite sulla povertà ed i diritti umani, coniando il termine apartheid climatico, aveva sottolineato come il riscaldamento globale rende sempre più nette le disuguaglianze economiche e sociali. I cambiamenti climatici hanno infatti un impatto maggiore su quelle fasce della popolazione che ...

Cambiamenti climatici e osservazioni satellitari : l’Africa tropicale settentrionale osservata speciale : Una vasta regione dell’Africa colpita dalla siccità e dai Cambiamenti nell’uso della terra, emette ogni anno una quantità di anidride carbonica pari a 200 milioni di automobili: è quanto sostiene uno studio redatto da un team guidato da ricercatori dell’Università di Edimburgo e pubblicato sulla rivista Nature Communications. Secondo lo studio – spiega Francesco Rea su Global Science – il monitoraggio di due satelliti per ...

Cambiamenti climatici : sui media il 49% di spazio in più ai negazionisti : Gli scienziati negazionisti del cambiamento climatico in atto hanno avuto il 49% di spazio in più sui media rispetto ai ricercatori che sostengono la tesi per cui l’uomo è responsabile dell’aumento delle temperature registrate negli ultimi decenni. Lo ha stabilito un’analisi dell’Università della California pubblicata su ‘Nature Communications‘ che ha analizzato gli articoli pubblicati online e su carta dal ...

Cambiamenti climatici : 1 - 4 milioni di persone rischiano la fame nel “corridoio secco” : Gli eventi meteo estremi, come le piogge torrenziali che si alternano a periodi di grave siccità, per il 5° anno consecutivo hanno distrutto le coltivazioni di mais e fagioli nel cosiddetto “corridoio secco” che attraversa, in America centrale, Guatemala, El Salvador, Honduras e Nicaragua: si tratta di una fascia di terra arida costituita da una foresta secca tropicale che si estende per 1.600 km e dove si concentra il 90% della ...

Su YouTube la maggior parte dei video nega i Cambiamenti climatici : Protesta contro il cambiamento climatico (foto: Getty images) Cercando “cambiamenti climatici” su YouTube ci sono più probabilità di imbattersi in video che ne neghino l’effettiva e allarmante esistenza. Questo è quello che emerge dallo studio pubblicato da Joachim Allgaier, presidente del Society and Technology, Human Technology Center (HumTec) della Rwth Aachen University di Aquisgrana in Germania. Lo studio fa notare come, sfruttando il ...

RAPPORTO IPCC/ La sfida dei Cambiamenti climatici arriva alla produzione del cibo : Il RAPPORTO dell'IPCC pubblicato giovedì chiede ai governi un impegno per riformare il sistema alimentare e la produzione agricola

Cambiamenti climatici - Adaptation : il mondo si adatta alle mutate condizioni di vita sul pianeta : Adaptation è un progetto giornalistico internazionale nato per documentare la convivenza tra l’uomo, la tecnologia e la natura nell’era del climate change. Ogni giorno i media di tutto il mondo rilanciano notizie di catastrofi naturali legate al cambiamento climatico e disegnano scenari drammatici per il futuro. Da più parti vengono invocate decisioni radicali dei governi per ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera mentre ...

Cambiamenti climatici - attività sismica e vulcanica nelle Isole Eolie : accelera l’erosione costiera e si alza il livello del mare : Secondo appuntamento per l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con la campagna informativa #ProteggiLeEolie volta a far conoscere il mare eoliano e a sensibilizzare i cittadini alla protezione dell’ambiente marino, della biodiversità e delle coste di questo arcipelago patrimonio dell’UNESCO dal 2000. L’INGV, oltre al monitoraggio sismico e vulcanico delle Isole Eolie, si dedica allo studio degli effetti dell’aumento del livello ...

Cambiamenti climatici - rapporto IPCC : “Mezzo miliardo di persone in zone a rischio desertificazione - aumento di incendi nel Mediterraneo” : Nel mondo, la disponibilità di cibo e acqua potabile rischia di diminuire con l’aumento e la frequenza degli eventi climatici estremi. L’allarme arriva dal nuovo rapporto dell’IPCC, il gruppo intergovernativo dell’Onu sul cambiamento climatico, che oggi ha diffuso alcune stime per il 2050. Preoccupante la situazione relativa alle risorse idriche: già mezzo miliardo di persone vivono in zone a rischio desertificazione. Gli ...

Cambiamenti climatici e rapporto IPCC - Enea : “Scenario allarmante - nel Mediterraneo temperature medie a 1 - 4°C - sfiorato il limite della COP 21? : “Il rapporto dell’IPCC presentato oggi delinea uno scenario molto allarmante, in particolare perché le temperature medie nell’area del Mediterraneo hanno già raggiunto gli 1,4°C, superando l’aumento medio globale di 1°C e arrivando a sfiorare la soglia limite degli 1,5°C indicata a Parigi alla COP21. È una situazione ad alto rischio che continua ad aggravarsi“, afferma Gianmaria Sannino, climatologo dell’Enea ...

Pesce sempre più contaminato da mercurio a causa di Cambiamenti climatici e pesca eccessiva : Grazie a un modello matematico basato su decenni di dati, un team di ricerca internazionale guidato da scienziati della prestigiosa Università di Harvard ha determinato che a causa dei cambiamenti climatici e della pesca eccessiva c'è stato un aumento significativo di mercurio nei tessuti dei pesci che mangiamo. Ecco perché e quali sono i rischi.Continua a leggere