Ascolti tv | dati Auditel lunedì 19 agosto | vince Sister Act 2

Fonte : tvzap.kataweb

(Di martedì 20 agosto 2019) Il film ‘Act 2 – Più svitata che mai‘ in onda su Rai1 si aggiudica la prima serata del 19: 2 milioni 350mila telespettatori, pari al 14,5% di share.tv prime time Segue, su Italia 1 in prima serata, la riproposizione dello speciale ‘Le Iene presentano omicidio Vannini: bugie e verità‘, che realizza 1 milione 236mila telespettatori con il 10% di share. Rai3 sul terzo gradino del podio di prima serata con il film ‘Nemico pubblico’ con Will Smith che ha totalizzato 1 milione 177mila spettatori, pari al 6,9% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 1.166.000 spettatori con uno share del 6.65%. Su Canale5 l’ultima puntata di The fix ha avuto un seguito di 1.115.000 spettatori e il 7.04% di share. Su Rai2 sono stati in 941.000 telespettatori pari al 5,9% di share a seguire le vicende di Hawaii Five-0. Su ...

