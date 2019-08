E' morta Ida Colucci | ex direttrice e giornalista del tg 2

È morta Ida Colucci - giornalista ed ex direttrice del Tg2 : aveva 58 anni : Lutto nel mondo del giornalismo: si è spenta dopo una malattia Ida Colucci, ex direttrice del Tg2 con un passato da cronista parlamentare, in particolare a Palazzo Chigi durante il governo Berlusconi. Ida Colucci aveva 58 anni. Nata a Roma il 22 agosto 1960, ha iniziato la carriera giornalistica presso l'agenzia di stampa Asca. In seguito ha lavorato per Nuova Ecologia e Legambiente. Nel 1991 era entrata in Rai, al Giornale Radio, per passare ...

