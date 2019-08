Dolunay | spoiler del 20 agosto | Asuman si prende cura di Deniz dopo l' incidente

Spoiler Dolunay al 23 agosto : Nazli alle prese con problemi economici al ristorante : Continua il successo della soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore che, dopo la breve pausa di Ferragosto, si prepara a tornare su Canale 5 proprio a partire da questa settimana. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 19 a venerdì 23 agosto riportano che Ferit e Nazli rischieranno di veder saltare il loro piano sulle nozze organizzate per ottenere l'affidamento di Bulut. Deniz, ad esempio, comincerà ad avere dei dubbi sulla ...

Spoiler Dolunay al 23 agosto : il verdetto finale del giudice è a favore di Nazli e Ferit : Comincia la prima settimana della pausa estiva della soap opera turca 'Bitter sweet-ingredienti d'amore', dopo che sono stati mandati in onda i doppi episodi: la serie televisiva ritornerà dopo Ferragosto. Le anticipazioni delle puntate dal 19 al 23 agosto rivelano che Ferit e Nazli potranno trovare la stabilità dopo essere diventati marito e moglie: la speranza è quella di poter trarre dei vantaggi per ottenere l'affidamento di Bulut (Alihan ...

Dolunay - spoiler al 23 agosto : Nazli e Ferit rischiano di perdere la custodia di Bulut : Le avventure della serie televisiva turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore subiranno un cambio di programmazione per via della pausa estiva della settimana di ferragosto. Dopo l'interruzione, Nazli Piran e Ferit Aslan torneranno a fare compagnia ai telespettatori italiani a partire dal 19 agosto. Le anticipazioni dei nuovi episodi annunciano che il piano della cuoca e dell’architetto, per poter sottrarre Bulut agli Onder, rischierà di fallire. ...