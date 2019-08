Baseball | Serie A1 2019 | la finale inizia nel segno di Bologna | San Marino battuto 3-1 in

Baseball - Serie A1 2019 : Bologna in finale! Parma sconfitta 5-4 in gara 5 - ora l’ultimo atto contro San Marino : Sarà tra San Marino e Bologna la finalissima scudetto della Serie A1 di Baseball 2019, con la compagine felsinea capace di chiudere la Serie contro il Parma Clima in gara-5, confermando così l’ordine di classifica della regular season, vinta proprio dalla squadra allenata da Daniele Frignani. Avvio di gara che vede Parma realizzare un doppio con Zileri nel primo inning, concedendo poi un singolo a Polonius sul cambio di campo, mentre nel ...

Baseball - Serie A1 2019 : Bologna pareggia la serie contro Parma - San Marino in finale : E’ San Marino la prima finalista della serie A1 di Baseball 2019, con la formazione del Titano che è riuscita a piegare Nettuno anche in gara-4, chiudendo la serie sul 3-1. Succede tutto o quasi nel corso del terzo inning, quando Mario Trinci realizza un fuoricampo che porta a casa base anche Flores e Reginato, per il 3-0, con la formazione rosso-blu che metterà a segno solamente altre due valide, senza riuscire a completare le corse. ...

Baseball - Serie A1 maschile 2019 : Bologna e Nettuno riaprono le semifinali - occasione persa per Parma e San Marino : Gara 3 delle semifinali Scudetto della Serie A1 di Baseball che non emette verdetti, ma che rilancia pesantemente la UnipolSai Bologna, piegata nelle prime due partite da Parma, ma che riesce a risollevarsi proprio con le spalle al muro, portandosi sul 3-0 dopo il primi tre inning, venendo però pareggiata nel corso della sesta frazione. Col passare del tempo, però, la formazione felsinea fa salire il numero di valide, ben 13, e allunga nel ...

Baseball - Semifinali Serie A1 2019 - Gara-2 : Parma e San Marino espugnano ancora Bologna e Nettuno e avranno i match point in casa : ancora due successi in trasferta in Gara-2 di semifinale scudetto della Serie A1 2019. Il Parma Clima e San Marino si guadagnano il 2-0 nelle rispettive Serie, e potranno dunque accedere alla finale con il vantaggio di giocarsi i match point con il fattore campo a favore. La seconda gara del Falchi comincia con Parma subito grande protagonista: già nel primo inning Alex Bassani, lanciatore partente per la Fortitudo, finisce nei guai: a basi ...

Baseball - Semifinali Serie A1 2019 - Gara-1 : Parma dilaga clamorosamente a Bologna - San Marino espugna Nettuno : Non cominciano bene i playoff scudetto per le formazioni di casa: in casa della Fortitudo UnipolSai Bologna e del Sipro Nettuno City a vincere sono, infatti, il Parma Clima e San Marino. Nel match di Bologna, l’equilibrio regna sovrano molto a lungo. Passa in vantaggio la Fortitudo nel terzo inning, con singolo di Ferrini che manda a casa base Nosti, già protagonista di un doppio in precedenza. Nel frattempo, in casa Parma si fa male ...

Baseball - Serie A1 2019 : definito il quadro dei playoff. Semifinali Bologna-Parma e Nettuno-San Marino : A seguito dell’annullamento dei match dell’ultimo turno di campionato di Serie A1 tra San Marino e Redipuglia e tra Parma e Castenaso, poiché erano ininfluenti per la classifica, è definita la griglia dei playoff scudetto. Le Semifinali vedranno di fronte da una parte UnipolSai Bologna e Parma Clima, dall’altra Sipro Nettuno City e San Marino. Sia le Semifinali che la finale scudetto si svolgeranno al meglio delle 5 gare. Il ...

Baseball - Serie A1 2019 - 14a giornata : il maltempo rinvia due match su quattro : Si è giocata una parte dell’ultima giornata della stagione regolare di Serie A1 di softball, e non ha rilasciato un verdetto definitivo, poiché la pioggia si è messa di mezzo per interrompere il programma, rinviando due partite. In particolare, soltanto la seconda partita tra Bologna e Godo e la prima tra San Marino e Redipuglia. Il successo della Fortitudo Unipolsai è netto, un 9-0 che arriva dopo cinque inning: l’arrivo della ...

Baseball - Serie A1 2019 : Bologna a valanga nell’ultima giornata - vince anche Castenaso : Ultimo fine settimana di gare nella regular season della Serie A1 di Baseball 2019, che si è aperto nel segno della capolista UnipolSai Bologna, capace di sconfiggere 9-0 i Godo Knights, al termine di una partita sostanzialmente senza storia, iniziata nel primo inning con una run, per poi metterne a segno ben sette nella seconda frazione, ipotecando il match, e allungando nuovamente nel finale Successo anche per l’Autovia Castenaso, che ...

Baseball - Serie A1 2019 - 13a giornata : Bologna col brivido - San Marino vola - Nettuno e Redipuglia si scambiano le vittorie : giornata di emozioni, la penultima della Serie A1 di Baseball, con quattro incontri in scena in giro per il nostro Paese e tante imprese riuscite o mancate di un nulla. Nel primo match Nettuno batte Redipuglia con parecchi brividi, dato l’alto tasso di spettacolo del match. I Rangers, che hanno bisogno della vittoria per tenere in vita le speranze di playoff, partono con due punti firmati da un RBI di Cespedes che manda a segno Contreras e ...

Baseball - Serie A1 2019 : vincono San Marino e Bologna nelle gare del venerdì - sconfitti Godo e Castenaso : Penultima giornata di gare nella Serie A1 di Baseball 2019, che si è aperta quest’oggi con due sfide, ad iniziare dal rotondo successo di San Marino, capace di sconfiggere 12-1 i Godo Knights, al termine di una gara sostanzialmente senza storia, aperta già nel primo inning dal fuoricampo di Celli, con il tabellone che si è ritrovato a segnare il 10-0 dopo la quinta frazione. Godo ha accennato una reazione, con la corsa di Meriggi sul ...

Baseball - Serie A1 2019 - 12a giornata : Parma vince la spettacolare sfida con Nettuno - vendetta di San Marino - doppio successo di Godo : Si è giocata nelle scorse ore la parte rimanente della 12a giornata del campionato di Serie A1 di Baseball. In particolare, si sono tenute le rivincite di Parma-Nettuno e San Marino-Castenaso e ha avuto luogo il doppio confronto tra Godo e Redipuglia. La sfida più bella è la prima, tra Parma Clima e Nettuno City. Che sia aria delle grandi serate al Cavalli si sente già all’inizio di quelle che diventeranno tre ore e mezza, con il doppio di ...

Baseball - Serie A1 2019 : Nettuno difende il secondo posto - vince a sorpresa anche Castenaso : Quinta giornata del girone di ritorno della Serie A1 di Baseball 2019 che si è aperto nel segno di Castenaso, che al termine di una partita molto entusiasmante ha sconfitto San Marino. I ragazzi di Serravalle sono riusciti a passare in vantaggio nelle battute iniziali, ma hanno poi subito il ritorno dei padroni di casa, autori di quattro corse nel sesto inning, che sembravano aver indirizzato la partita. Tuttavia, proprio all’ultimo ...

Baseball - Serie A1 2019 : Bologna vince e convince contro Nettuno - Castenaso fa un passo avanti : Quarta giornata di gare nel girone di ritorno della Serie A1 di Baseball che ha visto disputarsi quest’oggi quattro gare, ad iniziare dall’acceso confronto tra ParmaClima e Rangers Redipuglia, vinto dai goriziani per 8-7, che ha visto un secondo inning in cui sono state messe a segno tredici corse totali, mentre nel secondo incontro gli emiliani hanno avuto la meglio 11-0, concedendo appena una valida. Va invece alla UnipolSai ...