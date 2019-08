Bitter Sweet | trame al 23 agosto | Deniz smaschera l' Aslan e la Piran | Hakan ricatta Demet

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 16 agosto 2019) Tanti colpi di scena accadranno nelle puntate di- Ingredienti d'amore, in onda da lunedì 19 a venerdì 29. SeKaya scoprirà di essere stato preso in giro da Ferite Nazli, sua sorella,, sarà sempre più in balia diOnder che le tenderà una terribile trappola.: incidente in moto perLe anticipazioni disulle puntate trasmesse da lunedì 19 a venerdì 29su Canale 5 rivelano cheinviterà Ferit all'inaugurazione della sua nuova mostra. L', a questo punto, chiederà a Nazli di accompagnarlo nella sua prima uscita pubblica. Quest'ultima non sarà dello stesso parere in quanto stanca per aver lavorato troppo al ristorante. Intanto Engin lascerà Fatos ma, nonostante ciò, decideranno di restare amici. Il ricco manager e la cuoca, invece, fingeranno che il loro matrimonio proceda a vele spiegate solo ...

AnnaRosaRossa : LA TRASFORMAZIONE DEL BELLISSIMO E BRAVISSIMO ?? CAN YAMAN PROTAGONISTA DI BITTER SWEET LA FICTION PIÙ BELLA E INTRI… - fxrfallabianca : @ItsAllLiesBabyy so che sono i due attori di bitter sweet ma non so come si chiamano ahah - Luanaisme : RT @_MinutForMinut: #bittersweet Io che rifletto sul fatto che mancano ancora circa 88 ore prima di rivedere 'Bitter Sweet'?? -